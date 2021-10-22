https://ria.ru/20211022/mgimo-1755849408.html

МГИМО перейдет на удаленку с 28 октября

МГИМО перейдет на удаленку с 28 октября - РИА Новости, 22.10.2021

МГИМО перейдет на удаленку с 28 октября

Московский государственный институт международных отношений перейдет на дистанционное обучение с 28 октября по 7 ноября, сообщается на сайте вуза. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:45

2021-10-22T17:45

2021-10-22T17:45

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Московский государственный институт международных отношений перейдет на дистанционное обучение с 28 октября по 7 ноября, сообщается на сайте вуза."В период с 28 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять коммуникации с обучающимися для обеспечения непрерывного текущего контроля и эффективной подготовки к промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных технологий", — приводится на сайте выдержка из приказа ректора вуза.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок. А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

https://ria.ru/20211022/vuz-1755740700.html

https://ria.ru/20211021/mgu-1755639366.html

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2021

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