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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/mery-1755725656.html
В Роспотребнадзоре прокомментировали вводимые меры по борьбе с COVID-19
В Роспотребнадзоре прокомментировали вводимые меры по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Роспотребнадзоре прокомментировали вводимые меры по борьбе с COVID-19
Вводимых в настоящее время в России мер для остановки роста заболеваемости коронавирусом, возможно, будет достаточно, если население продолжит активную... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T07:23
2021-10-22T07:23
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сергей собянин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Вводимых в настоящее время в России мер для остановки роста заболеваемости коронавирусом, возможно, будет достаточно, если население продолжит активную вакцинацию и будет соблюдать меры профилактики, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Так, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября."Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно, так как расслабляться сейчас категорически нельзя", - сказала Пшеничная.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
07:23 22.10.2021
 
В Роспотребнадзоре прокомментировали вводимые меры по борьбе с COVID-19

Инфекционист Роспотребнадзора Пшеничная прокомментировала меры по борьбе с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат "Спутник Лайт"
Медицинский работник демонстрирует препарат Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Вводимых в настоящее время в России мер для остановки роста заболеваемости коронавирусом, возможно, будет достаточно, если население продолжит активную вакцинацию и будет соблюдать меры профилактики, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Так, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
Медицинский работник измеряет давление молодому человеку перед вакцинацией - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
Вчера, 05:35Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили вероятность спада заболеваемости COVID-19
"Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно, так как расслабляться сейчас категорически нельзя", - сказала Пшеничная.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСергей СобянинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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