https://ria.ru/20211022/mery-1755725656.html

В Роспотребнадзоре прокомментировали вводимые меры по борьбе с COVID-19

В Роспотребнадзоре прокомментировали вводимые меры по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В Роспотребнадзоре прокомментировали вводимые меры по борьбе с COVID-19

Вводимых в настоящее время в России мер для остановки роста заболеваемости коронавирусом, возможно, будет достаточно, если население продолжит активную... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T07:23

2021-10-22T07:23

2021-10-22T07:23

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

сергей собянин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Вводимых в настоящее время в России мер для остановки роста заболеваемости коронавирусом, возможно, будет достаточно, если население продолжит активную вакцинацию и будет соблюдать меры профилактики, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о "нерабочих днях" в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. При этом субъекты РФ могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. Так, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября."Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно, так как расслабляться сейчас категорически нельзя", - сказала Пшеничная.

https://ria.ru/20211022/zabolevaemost-1755721889.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сергей собянин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19