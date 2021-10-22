https://ria.ru/20211022/medvedchuk-1755723504.html

Песков заявил, что Медведчук не обращался за российским гражданством

Песков заявил, что Медведчук не обращался за российским гражданством - РИА Новости, 22.10.2021

Песков заявил, что Медведчук не обращался за российским гражданством

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не обращался в Москву для предоставления гражданства РФ, об этом РИА... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:19

2021-10-22T06:19

2021-10-22T06:19

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не обращался в Москву для предоставления гражданства РФ, об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет", - ответил Песков на вопрос о том, поступало ли в Россию соответствующее обращение от Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ заметил, что без обращения Москва не может предоставить гражданство украинскому политику.Украинские правоохранители ранее огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть обмен Медведчука, если Россия подтвердит, что у того есть гражданство РФ. Медведчук сообщал, что у него нет российского гражданства.

https://ria.ru/20211021/medvedchuk-1755676635.html

https://ria.ru/20211018/medvedchuk-1755028535.html

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