Песков заявил, что Медведчук не обращался за российским гражданством
Песков заявил, что глава украинской партии Медведчук не обращался за гражданством России
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук не обращался в Москву для предоставления гражданства РФ, об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - ответил Песков на вопрос о том, поступало ли в Россию соответствующее обращение от Медведчука. Пресс-секретарь президента РФ заметил, что без обращения Москва не может предоставить гражданство украинскому политику.
"Для того, чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством", - сказал Песков.
Украинские правоохранители ранее огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря. Прокуратура заявила, что недовольна таким решением, настаивает на аресте политика и подала апелляцию.
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Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть обмен Медведчука, если Россия подтвердит, что у того есть гражданство РФ. Медведчук сообщал, что у него нет российского гражданства.
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