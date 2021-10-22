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Религия
https://ria.ru/20211022/mecheti-1755897191.html
Духовное управление мусульман России может закрыть мечети в нерабочие дни
Духовное управление мусульман России может закрыть мечети в нерабочие дни - РИА Новости, 22.10.2021
Духовное управление мусульман России может закрыть мечети в нерабочие дни
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ планирует закрыть или ограничить доступ в свои мечети для прихожан в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T23:47
2021-10-22T23:47
религия
московская область (подмосковье)
москва
сергей собянин
равиль гайнутдин
дамир мухетдинов
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ планирует закрыть или ограничить доступ в свои мечети для прихожан в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов."Да, мы сейчас оформляем по этому поводу приказ нашего руководителя [главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина]. Сегодня уже мы сделали соответствующее сообщение, что верующие должны нормально отнестись к подобным решениям правительства и руководства мэрии Москвы. И, соответственно, то, что мы должны будем закрыть, ограничить те или иные наши виды деятельности", - сказал Мухетдинов, отвечая на вопрос, будут ли закрываться из-за пандемии мечети ДУМ РФ в России и Москве.Он отметил, что предположительно формат будет тем же, что и в прошлом году, "когда именно жестко закрывается на какой-то период". "Потому что ограничения, к сожалению, не работают в полной мере: если где-то мы и можем контролировать, то на каких-то участках это контролировать не удается: это улица, это скопление [людей] возле непосредственно Московской соборной мечети", - добавил Мухетдинов.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок. А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.
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московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, равиль гайнутдин, дамир мухетдинов, россия
23:47 22.10.2021
 

Духовное управление мусульман России может закрыть мечети в нерабочие дни

© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ планирует закрыть или ограничить доступ в свои мечети для прихожан в период нерабочих дней, сообщил РИА Новости первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.
"Да, мы сейчас оформляем по этому поводу приказ нашего руководителя [главы ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина]. Сегодня уже мы сделали соответствующее сообщение, что верующие должны нормально отнестись к подобным решениям правительства и руководства мэрии Москвы. И, соответственно, то, что мы должны будем закрыть, ограничить те или иные наши виды деятельности", - сказал Мухетдинов, отвечая на вопрос, будут ли закрываться из-за пандемии мечети ДУМ РФ в России и Москве.
Он отметил, что предположительно формат будет тем же, что и в прошлом году, "когда именно жестко закрывается на какой-то период". "Потому что ограничения, к сожалению, не работают в полной мере: если где-то мы и можем контролировать, то на каких-то участках это контролировать не удается: это улица, это скопление [людей] возле непосредственно Московской соборной мечети", - добавил Мухетдинов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок. А с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.
 
РелигияМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей СобянинРавиль ГайнутдинДамир МухетдиновРоссия
 
 
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