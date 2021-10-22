https://ria.ru/20211022/matrix-1755546128.html

Боевику "Матрица: Воскрешение" присвоили в прокате "взрослый" рейтинг

Боевику "Матрица: Воскрешение" присвоили в прокате "взрослый" рейтинг - РИА Новости, 22.10.2021

Боевику "Матрица: Воскрешение" присвоили в прокате "взрослый" рейтинг

Боевику Ланы Вачовски "Матрица: Воскрешение" в американском прокате официально присвоили возрастной рейтинг R, означающий, что дети до 17 лет смогут смотреть... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T00:45

2021-10-22T00:45

2021-10-22T00:45

культура

лана вачовски

киану ривз

новости культуры

кино и сериалы

кинопоиск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581943141_161:0:1907:982_1920x0_80_0_0_2988e30a5a287e94b974442f39468f4d.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Боевику Ланы Вачовски "Матрица: Воскрешение" в американском прокате официально присвоили возрастной рейтинг R, означающий, что дети до 17 лет смогут смотреть этот фильм только в сопровождении взрослых, сообщает Collider. По информации издания, такой рейтинг картина получила из-за "сцен насилия и нецензурной лексики". Но зрителей это не должно удивлять, поскольку каждый из трех предыдущих фильмов франшизы выходил с такими же возрастными ограничениями. В российских кинотеатрах, по данным "Кинопоиска", лента запланирована к выходу в прокат с рейтингом 12+. Планируется, что ее премьера состоится 16 декабря 2022 года. Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что фильм начнется с того, что Томас Андерсон, он же Нео (Киану Ривз), проходит терапию, забыв о "Матрице". Затем он встречает Тринити (Керри-Энн Мосс) в кофейне. Ни один из них не помнит друг друга.

https://ria.ru/20210909/matrix-1749383256.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лана вачовски, киану ривз, новости культуры, кино и сериалы, кинопоиск