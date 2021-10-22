09:20 22.10.2021 (обновлено: 11:19 22.10.2021)
В Белоруссии отменили масочный режим
Минздрав Белоруссии отменил требование об обязательном масочном режиме в условиях COVID-19
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖенщины в защитных масках отдыхают в сквере на проспекте Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Минздрав Белоруссии отменил свое требование об обязательном масочном режиме для физлиц в условиях COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.
Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич 20 сентября заявил о четвертой волне COVID-19 в республике. Поликлиники и больницы были переведены на режим работы, характерный для роста числа случаев коронавируса. Решением минздрава 9 октября в стране введены обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Восемнадцатого октября минздрав Белоруссии сообщил, что постановил приостановить оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Однако на совещании по эпидситуации президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против принудительной вакцинации от COVID-19, против штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед окружающими, а не штрафами и принуждениями. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".
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"Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
При этом в постановлении актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19. "Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами. В том числе при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции 1-1,5 метра", - говорится в сообщении.
Согласно ему, в больничных организациях здравоохранения должен быть разработан план организации работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара. "Также необходимо разработать схемы зонирования в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, Минский горисполком в своем официальном Telegram-канале сообщил, что отменил постановление, которым ранее ужесточил комплексный план санитарно-эпидемиологических мероприятий по борьбе с распространением COVID в Минске.
Принятый неделю назад обновленный комплексный план устанавливал необходимость использования масок и соблюдения социальной дистанции физическими лицами при посещении объектов и организаций. Тогда пассажиров общественного транспорта и такси обязали использовать маски, ввели требование об обязательной вакцинации против COVID-19 для работников территориальных центров соцобслуживания, волонтеров, курьеров, водителей транспорта, перевозящих пассажиров. Теперь и эти требования отменены. Также отменено ограничение по числу человек в экскурсионных группах в музеях, на выставках, в библиотеках, больше не действуют ограничения для посетителей общежитий.