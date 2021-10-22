https://ria.ru/20211022/maski-1755732259.html

В Белоруссии отменили масочный режим

В Белоруссии отменили масочный режим - РИА Новости, 22.10.2021

В Белоруссии отменили масочный режим

Минздрав Белоруссии отменил свое требование об обязательном масочном режиме для физлиц в условиях COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:20

2021-10-22T09:20

2021-10-22T11:19

распространение коронавируса

в мире

белоруссия

министерство здравоохранения белоруссии

коронавирус covid-19

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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Минздрав Белоруссии отменил свое требование об обязательном масочном режиме для физлиц в условиях COVID-19, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич 20 сентября заявил о четвертой волне COVID-19 в республике. Поликлиники и больницы были переведены на режим работы, характерный для роста числа случаев коронавируса. Решением минздрава 9 октября в стране введены обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Восемнадцатого октября минздрав Белоруссии сообщил, что постановил приостановить оказание плановой медпомощи в поликлиниках. Однако на совещании по эпидситуации президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался против принудительной вакцинации от COVID-19, против штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. По его словам, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед окружающими, а не штрафами и принуждениями. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным"."Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.При этом в постановлении актуализированы санитарно-противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев инфекции COVID-19. "Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами. В том числе при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции 1-1,5 метра", - говорится в сообщении.Согласно ему, в больничных организациях здравоохранения должен быть разработан план организации работы в режиме, обеспечивающем соблюдение условий инфекционного стационара. "Также необходимо разработать схемы зонирования в амбулаторно-поликлинических и больничных организациях с соблюдением логистики перемещения пациентов и работников", - добавили в пресс-службе.Кроме того, Минский горисполком в своем официальном Telegram-канале сообщил, что отменил постановление, которым ранее ужесточил комплексный план санитарно-эпидемиологических мероприятий по борьбе с распространением COVID в Минске.Принятый неделю назад обновленный комплексный план устанавливал необходимость использования масок и соблюдения социальной дистанции физическими лицами при посещении объектов и организаций. Тогда пассажиров общественного транспорта и такси обязали использовать маски, ввели требование об обязательной вакцинации против COVID-19 для работников территориальных центров соцобслуживания, волонтеров, курьеров, водителей транспорта, перевозящих пассажиров. Теперь и эти требования отменены. Также отменено ограничение по числу человек в экскурсионных группах в музеях, на выставках, в библиотеках, больше не действуют ограничения для посетителей общежитий.

https://ria.ru/20211014/vaktsiny-1754562135.html

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в мире, белоруссия, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19