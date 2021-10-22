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Макрон обратился к французам из-за цен на электричество
Макрон обратился к французам из-за цен на электричество - РИА Новости, 22.10.2021
Макрон обратился к французам из-за цен на электричество
Президент Франции Эммануэль Макрон считает справедливыми меры правительства страны, направленные на поддержку покупательской способности граждан на фоне... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:54
2021-10-22T20:10
в мире
франция
эммануэль макрон
жан кастекс
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ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает справедливыми меры правительства страны, направленные на поддержку покупательской способности граждан на фоне подорожания электричества.В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что гражданам страны, зарплата которых менее 2 тысяч евро в месяц, будет выплачена единовременная компенсация в размере 100 евро за рост цен на электроэнергию. Глава правительства также сообщил, что цены на газ в стране будут заморожены в течение всего 2022 года."Я думаю, что это более справедливо и целенаправленно", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя меры, введенные правительством Франции."Если мы хотим поддержать покупательную способность граждан, которых затронуло повышение цен в разных областях, лучше иметь более адресный инструмент, чем общий инструмент", - отметил он.При этом Макрон указал на невозможность снизить налоги на энергоносители. "Я хочу привлечь внимание тех, кто предлагает снизить налоги на топливо. Во-первых, в соответствии с европейским правом манипулировать НДС невозможно. Во-вторых, по налогам на топливо мы находимся на среднем европейском уровне, но это стоит намного дороже", - отметил французский лидер. Кроме того, по его словам, это было бы не точечной мерой.Он также указал на то, что цены на газ и бензин остаются высокими в ближайшие месяцы в связи с ситуацией на мировых рынках. "Никто не говорит о том, что цены снизятся через два-три месяца", - добавил президент Франции.
https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, жан кастекс
18:54 22.10.2021 (обновлено: 20:10 22.10.2021)
 
Макрон обратился к французам из-за цен на электричество

Макрон поддержал выделение компенсаций французам из-за подорожания электричества

© REUTERS / Stephane Mahe/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Stephane Mahe/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает справедливыми меры правительства страны, направленные на поддержку покупательской способности граждан на фоне подорожания электричества.
В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что гражданам страны, зарплата которых менее 2 тысяч евро в месяц, будет выплачена единовременная компенсация в размере 100 евро за рост цен на электроэнергию. Глава правительства также сообщил, что цены на газ в стране будут заморожены в течение всего 2022 года.
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"Я думаю, что это более справедливо и целенаправленно", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя меры, введенные правительством Франции.
"Если мы хотим поддержать покупательную способность граждан, которых затронуло повышение цен в разных областях, лучше иметь более адресный инструмент, чем общий инструмент", - отметил он.
При этом Макрон указал на невозможность снизить налоги на энергоносители. "Я хочу привлечь внимание тех, кто предлагает снизить налоги на топливо. Во-первых, в соответствии с европейским правом манипулировать НДС невозможно. Во-вторых, по налогам на топливо мы находимся на среднем европейском уровне, но это стоит намного дороже", - отметил французский лидер. Кроме того, по его словам, это было бы не точечной мерой.
Он также указал на то, что цены на газ и бензин остаются высокими в ближайшие месяцы в связи с ситуацией на мировых рынках. "Никто не говорит о том, что цены снизятся через два-три месяца", - добавил президент Франции.
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В миреФранцияЭммануэль МакронЖан Кастекс
 
 
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