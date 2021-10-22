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https://ria.ru/20211022/lukashenko-1755771538.html
"Цепляются ко всему": Лукашенко возмутился реакцией на его слова о COVID-19
"Цепляются ко всему": Лукашенко возмутился реакцией на его слова о COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
"Цепляются ко всему": Лукашенко возмутился реакцией на его слова о COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился бурной реакцией в обществе и СМИ на его заявление о влиянии COVID-19 на онкологию и перевиранием его слов,... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:31
2021-10-22T12:31
в мире
белоруссия
александр лукашенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился бурной реакцией в обществе и СМИ на его заявление о влиянии COVID-19 на онкологию и перевиранием его слов, подчеркнув, что белорусский путь борьбы с пандемией является "костью в горле" для сторонников жестких мер.На текущей неделе во время общения с медработниками одной из клиник страны Лукашенко заявил, что COVID-19 "придавил" грипп, а также указал на гипотезу белорусских онкологов, что ответ иммунной системы на коронавирусную инфекцию может тормозить развитие опухолей. По его словам, было хорошо, если бы COVID-19 был своего рода "лекарством от онкологических заболеваний"."Боже мой, от Беларуси до Америки - кто только ноги не вытирает об это заявление президента. Но я же не говорю, что COVID лечит онкологию. "Вот такие факты. И дай бог, чтобы это было", - так было сказано. И каждый цепляется… Ладно там американцы, европейцы, но в России ну столько умных появилось: "Ах, президент не специалист, он говорит, что COVID лечит онкологию". Но я же так не говорю. Цепляются ко всему", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании с правительством. Его слова приводит официальный сайт президента.Президент подчеркнул, что "это говорит о том, что на любой чих реагируют вокруг". "То есть Беларусь - "костка" (кость – ред.) в горле. И в этой ситуации нам предстоит не просто выжить. Нам надо изловчиться, вывернуться, выстоять и сохранить свое государство", - заявил Лукашенко.Президент Белоруссии не поддерживает жесткие меры борьбы с пандемией коронавируса, включая локдаун. На текущей неделе на совещании по эпидситуации Лукашенко раскритиковал недавние решения чиновников, высказавшись против принудительной вакцинации от COVID-19, против штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. В результате минздрав и органы местной власти отменили некоторые запреты, ранее введенные из-за начала в стране четвертой волны коронавируса, включая обязательный масочный режим для физлиц.По словам Лукашенко, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед окружающими, а не штрафами и принуждениями. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".
https://ria.ru/20211021/opukhol-1755649059.html
https://ria.ru/20211020/lukashenko-1755497654.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:31 22.10.2021
 
"Цепляются ко всему": Лукашенко возмутился реакцией на его слова о COVID-19

Лукашенко обвинил СМИ в перевирании его слов о влиянии COVID-19 на онкологию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился бурной реакцией в обществе и СМИ на его заявление о влиянии COVID-19 на онкологию и перевиранием его слов, подчеркнув, что белорусский путь борьбы с пандемией является "костью в горле" для сторонников жестких мер.
На текущей неделе во время общения с медработниками одной из клиник страны Лукашенко заявил, что COVID-19 "придавил" грипп, а также указал на гипотезу белорусских онкологов, что ответ иммунной системы на коронавирусную инфекцию может тормозить развитие опухолей. По его словам, было хорошо, если бы COVID-19 был своего рода "лекарством от онкологических заболеваний".
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 18:04
Белорусский онколог заявил, что COVID-19 может тормозить развитие рака
"Боже мой, от Беларуси до Америки - кто только ноги не вытирает об это заявление президента. Но я же не говорю, что COVID лечит онкологию. "Вот такие факты. И дай бог, чтобы это было", - так было сказано. И каждый цепляется… Ладно там американцы, европейцы, но в России ну столько умных появилось: "Ах, президент не специалист, он говорит, что COVID лечит онкологию". Но я же так не говорю. Цепляются ко всему", - сказал Лукашенко в пятницу на совещании с правительством. Его слова приводит официальный сайт президента.
Президент подчеркнул, что "это говорит о том, что на любой чих реагируют вокруг". "То есть Беларусь - "костка" (кость – ред.) в горле. И в этой ситуации нам предстоит не просто выжить. Нам надо изловчиться, вывернуться, выстоять и сохранить свое государство", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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Президент Белоруссии не поддерживает жесткие меры борьбы с пандемией коронавируса, включая локдаун. На текущей неделе на совещании по эпидситуации Лукашенко раскритиковал недавние решения чиновников, высказавшись против принудительной вакцинации от COVID-19, против штрафов за несоблюдение масочного режима, а также потребовал не отменять оказание плановой медпомощи. В результате минздрав и органы местной власти отменили некоторые запреты, ранее введенные из-за начала в стране четвертой волны коронавируса, включая обязательный масочный режим для физлиц.
По словам Лукашенко, бороться с распространением инфекции нужно повышением личной ответственности людей перед окружающими, а не штрафами и принуждениями. По мнению президента, "каждый человек должен распоряжаться своей судьбой так, как он считает нужным".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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