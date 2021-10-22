https://ria.ru/20211022/lift-1755737802.html

В Москве лифт с десятью людьми сорвался в шахту

В Москве лифт с десятью людьми сорвался в шахту - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве лифт с десятью людьми сорвался в шахту

Прокуратура Москвы проводит проверку после падения лифта с людьми в одном из жилых домов. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:02

2021-10-22T10:02

2021-10-22T15:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку после падения лифта с людьми в одном из жилых домов.Прокуроры намерены проверить исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового лифтового оборудования, а также установить обстоятельства и причины произошедшего. Если появятся основания, они рассмотрят вопрос о мерах прокурорского реагирования.На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.Позже в столичном комплексе городского хозяйства опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что причиной падения стал оборвавшийся трос. По данным ведомства, лифт остановился между этажами из-за того, что сработала система безопасности. Трос находится в исправном состоянии.Пассажиров оперативно освободили, пострадавших нет, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210615/padenie-1737109677.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва