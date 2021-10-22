https://ria.ru/20211022/lift-1755737802.html
В Москве лифт с десятью людьми сорвался в шахту
В Москве лифт с десятью людьми сорвался в шахту - РИА Новости, 22.10.2021
В Москве лифт с десятью людьми сорвался в шахту
Прокуратура Москвы проводит проверку после падения лифта с людьми в одном из жилых домов. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T10:02
2021-10-22T10:02
2021-10-22T15:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Прокуратура Москвы проводит проверку после падения лифта с людьми в одном из жилых домов.Прокуроры намерены проверить исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового лифтового оборудования, а также установить обстоятельства и причины произошедшего. Если появятся основания, они рассмотрят вопрос о мерах прокурорского реагирования.На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.Позже в столичном комплексе городского хозяйства опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что причиной падения стал оборвавшийся трос. По данным ведомства, лифт остановился между этажами из-за того, что сработала система безопасности. Трос находится в исправном состоянии.Пассажиров оперативно освободили, пострадавших нет, отмечается в сообщении.
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происшествия, москва
10:02 22.10.2021 (обновлено: 15:43 22.10.2021)
В Москве лифт с десятью людьми сорвался в шахту
Лифт с десятью жильцами сорвался в доме на западе Москвы, пролетев больше двух этажей
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Прокуратура Москвы
проводит проверку после падения лифта с людьми в одном из жилых домов.
"По предварительной информации, утром 22 октября в жилом доме на улице Покрышкина с пятого этажа упал лифт, в котором находились шестеро взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от дальнейшего падения", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Прокуроры намерены проверить исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности внутридомового лифтового оборудования, а также установить обстоятельства и причины произошедшего. Если появятся основания, они рассмотрят вопрос о мерах прокурорского реагирования.
На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.
Позже в столичном комплексе городского хозяйства опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что причиной падения стал оборвавшийся трос. По данным ведомства, лифт остановился между этажами из-за того, что сработала система безопасности. Трос находится в исправном состоянии.
Пассажиров оперативно освободили, пострадавших нет, отмечается в сообщении.