17:23 22.10.2021 (обновлено: 17:25 22.10.2021)
Потомок династии Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян
Потомок Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВеликий князь Георгий Михайлович Романов во время венчания с Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
ЕРЕВАН, 22 окт - РИА Новости. Потомок династии Романовых Георгий Михайлович посетил в пятницу ереванский музей-институт геноцида армян, там он получил в подарок книгу, где говорится о помощи, оказанной Великим князем Николаем Николаевичем Романовым в период этой трагедии, сообщается на странице музея в Facebook.
"Находящийся в Армении с рабочим визитом Великий князь Георгий Михайлович Романов посетил 21 октября вместе с супругой музей-институт Геноцида армян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гости ознакомились с постоянной и временной экспозициями, в заключение визита Романов оставил запись в памятной книге для почетных гостей. Как сообщили в музее, Великий князь сказал, что "для него честь быть в залах музея, где рассказывается о важном периоде армянской истории, который не должен быть забыт".
Заместитель директора музея, которая провела экскурсию, поблагодарила Романова за визит и проявленный интерес и подарила ему книгу Авроры Мардиганян, пережившей геноцид армян 1915 года и рассказавшей о нем в своих мемуарах "Растерзанная Армения", по мотивам которых в США был снят фильм "Аукцион душ". В сообщении говорится, что Мардиганян в своей книге рассказывает и о содействии, оказанной армянам в годы геноцида Великим князем Николаем Николаевичем Романовым.
Георгий Михайлович - потомок дома Романовых по линии матери. Он родился в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году. С 2017 года большую часть времени проводит в стране, живет в Москве. Занимается развитием созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах. В начале октября в Санкт-Петербурге состоялось его венчание с итальянкой Ребеккой Беттарини, это было первое за 120 лет венчание представителей императорской семьи в России.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".