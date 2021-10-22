https://ria.ru/20211022/kultura-1755842572.html

Потомок династии Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян

Потомок династии Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян - РИА Новости, 22.10.2021

Потомок династии Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян

Потомок династии Романовых Георгий Михайлович посетил в пятницу ереванский музей-институт геноцида армян, там он получил в подарок книгу, где говорится о... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:23

2021-10-22T17:23

2021-10-22T17:25

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ЕРЕВАН, 22 окт - РИА Новости. Потомок династии Романовых Георгий Михайлович посетил в пятницу ереванский музей-институт геноцида армян, там он получил в подарок книгу, где говорится о помощи, оказанной Великим князем Николаем Николаевичем Романовым в период этой трагедии, сообщается на странице музея в Facebook."Находящийся в Армении с рабочим визитом Великий князь Георгий Михайлович Романов посетил 21 октября вместе с супругой музей-институт Геноцида армян", - говорится в сообщении.Отмечается, что гости ознакомились с постоянной и временной экспозициями, в заключение визита Романов оставил запись в памятной книге для почетных гостей. Как сообщили в музее, Великий князь сказал, что "для него честь быть в залах музея, где рассказывается о важном периоде армянской истории, который не должен быть забыт".Заместитель директора музея, которая провела экскурсию, поблагодарила Романова за визит и проявленный интерес и подарила ему книгу Авроры Мардиганян, пережившей геноцид армян 1915 года и рассказавшей о нем в своих мемуарах "Растерзанная Армения", по мотивам которых в США был снят фильм "Аукцион душ". В сообщении говорится, что Мардиганян в своей книге рассказывает и о содействии, оказанной армянам в годы геноцида Великим князем Николаем Николаевичем Романовым.Георгий Михайлович - потомок дома Романовых по линии матери. Он родился в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году. С 2017 года большую часть времени проводит в стране, живет в Москве. Занимается развитием созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах. В начале октября в Санкт-Петербурге состоялось его венчание с итальянкой Ребеккой Беттарини, это было первое за 120 лет венчание представителей императорской семьи в России.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".

https://ria.ru/20210506/lavrov-1731268801.html

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армения, россия, культура