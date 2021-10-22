Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/kultura-1755842572.html
Потомок династии Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян
Потомок династии Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян - РИА Новости, 22.10.2021
Потомок династии Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян
Потомок династии Романовых Георгий Михайлович посетил в пятницу ереванский музей-институт геноцида армян, там он получил в подарок книгу, где говорится о... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T17:23
2021-10-22T17:25
армения
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752664352_0:4:2237:1262_1920x0_80_0_0_e0cefaf09f097db67caa61824916afb2.jpg
ЕРЕВАН, 22 окт - РИА Новости. Потомок династии Романовых Георгий Михайлович посетил в пятницу ереванский музей-институт геноцида армян, там он получил в подарок книгу, где говорится о помощи, оказанной Великим князем Николаем Николаевичем Романовым в период этой трагедии, сообщается на странице музея в Facebook."Находящийся в Армении с рабочим визитом Великий князь Георгий Михайлович Романов посетил 21 октября вместе с супругой музей-институт Геноцида армян", - говорится в сообщении.Отмечается, что гости ознакомились с постоянной и временной экспозициями, в заключение визита Романов оставил запись в памятной книге для почетных гостей. Как сообщили в музее, Великий князь сказал, что "для него честь быть в залах музея, где рассказывается о важном периоде армянской истории, который не должен быть забыт".Заместитель директора музея, которая провела экскурсию, поблагодарила Романова за визит и проявленный интерес и подарила ему книгу Авроры Мардиганян, пережившей геноцид армян 1915 года и рассказавшей о нем в своих мемуарах "Растерзанная Армения", по мотивам которых в США был снят фильм "Аукцион душ". В сообщении говорится, что Мардиганян в своей книге рассказывает и о содействии, оказанной армянам в годы геноцида Великим князем Николаем Николаевичем Романовым.Георгий Михайлович - потомок дома Романовых по линии матери. Он родился в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году. С 2017 года большую часть времени проводит в стране, живет в Москве. Занимается развитием созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах. В начале октября в Санкт-Петербурге состоялось его венчание с итальянкой Ребеккой Беттарини, это было первое за 120 лет венчание представителей императорской семьи в России.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
https://ria.ru/20210506/lavrov-1731268801.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752664352_158:0:2237:1559_1920x0_80_0_0_1345370743b897804c565d0078460087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армения, россия, культура
17:23 22.10.2021 (обновлено: 17:25 22.10.2021)
 
Потомок династии Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян

Потомок Романовых посетил ереванский музей-институт геноцида армян

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВеликий князь Георгий Михайлович Романов во время венчания с Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Великий князь Георгий Михайлович Романов во время венчания с Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 окт - РИА Новости. Потомок династии Романовых Георгий Михайлович посетил в пятницу ереванский музей-институт геноцида армян, там он получил в подарок книгу, где говорится о помощи, оказанной Великим князем Николаем Николаевичем Романовым в период этой трагедии, сообщается на странице музея в Facebook.
"Находящийся в Армении с рабочим визитом Великий князь Георгий Михайлович Романов посетил 21 октября вместе с супругой музей-институт Геноцида армян", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гости ознакомились с постоянной и временной экспозициями, в заключение визита Романов оставил запись в памятной книге для почетных гостей. Как сообщили в музее, Великий князь сказал, что "для него честь быть в залах музея, где рассказывается о важном периоде армянской истории, который не должен быть забыт".
Заместитель директора музея, которая провела экскурсию, поблагодарила Романова за визит и проявленный интерес и подарила ему книгу Авроры Мардиганян, пережившей геноцид армян 1915 года и рассказавшей о нем в своих мемуарах "Растерзанная Армения", по мотивам которых в США был снят фильм "Аукцион душ". В сообщении говорится, что Мардиганян в своей книге рассказывает и о содействии, оказанной армянам в годы геноцида Великим князем Николаем Николаевичем Романовым.
Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване и полил посаженную им в 2007 году ель - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 09:40
Лавров в Ереване почтил память жертв геноцида армян
Георгий Михайлович - потомок дома Романовых по линии матери. Он родился в Мадриде и впервые посетил Россию в 1992 году. С 2017 года большую часть времени проводит в стране, живет в Москве. Занимается развитием созданных им фондов, участвует в различных благотворительных и просветительских проектах. В начале октября в Санкт-Петербурге состоялось его венчание с итальянкой Ребеккой Беттарини, это было первое за 120 лет венчание представителей императорской семьи в России.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
 
АрменияРоссияКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий