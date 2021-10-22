20:12 22.10.2021 (обновлено: 21:47 22.10.2021)
В Киеве отреагировали на слова Лаврова о "нормандском формате"
В МИД Украины слова Лаврова о встрече в "нормандском формате" называли слабым оправданием
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "слабым оправдаем" заявление российского коллеги Сергея Лаврова о том, что президент РФ Владимир Путин поручил только подумать, как можно выйти на встречу глав МИД "нормандского формата".
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал передергиванием слова Кулебы о том, что Россия якобы пообещала ФРГ и Франции провести встречу глав МИД "нормандского формата".
"Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров "нормандского формата", а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти" на такую встречу. А потом россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит", - написал Кулеба в Twitter, комментируя заявление Лаврова.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. В Кремле ранее заявили, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.