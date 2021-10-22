https://ria.ru/20211022/kuleba-1755876085.html

В Киеве отреагировали на слова Лаврова о "нормандском формате"

В Киеве отреагировали на слова Лаврова о "нормандском формате" - РИА Новости, 22.10.2021

В Киеве отреагировали на слова Лаврова о "нормандском формате"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "слабым оправдаем" заявление российского коллеги Сергея Лаврова о том, что президент РФ Владимир Путин... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:12

2021-10-22T20:12

2021-10-22T21:47

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КИЕВ, 22 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "слабым оправдаем" заявление российского коллеги Сергея Лаврова о том, что президент РФ Владимир Путин поручил только подумать, как можно выйти на встречу глав МИД "нормандского формата".В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал передергиванием слова Кулебы о том, что Россия якобы пообещала ФРГ и Франции провести встречу глав МИД "нормандского формата"."Слабое оправдание. Мол, Путин не обещал провести встречу министров "нормандского формата", а "обещал поручить рассмотреть, как можно выйти" на такую встречу. А потом россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит", - написал Кулеба в Twitter, комментируя заявление Лаврова.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате. В Кремле считают, что провести саммит в "нормандском формате" было бы хорошо, но он должен быть подготовлен. В Кремле ранее заявили, что есть риск не успеть с проведением саммита в "нормандском формате" при уходящей с поста канцлера Германии Меркель.

https://ria.ru/20211022/lavrov-1755799678.html

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в мире, украина, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия