Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211022/krym-1755891046.html
В Крыму заговорили о большой войне с Украиной
В Крыму оценили риск "большой войны" между Россией и Украиной - РИА Новости, 22.10.2021
В Крыму заговорили о большой войне с Украиной
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал "пафосным дилетантом" внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего о... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T22:35
2021-10-22T22:36
в мире
киев
республика крым
москва
руслан бальбек
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал "пафосным дилетантом" внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего о полномасштабной войне с Россией.Арестович заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае "полномасштабной агрессии" со стороны Москвы. По его словам, рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, если начнется "большая война"."Арестович - это пафосный дилетант, все его речи рассчитаны на людей, далеких от понимания реальной обстановки в мире. О какой диверсионной войне он говорит? Это политика офиса (президента Украины Владимира) Зеленского или его личная позиция? Если за этим стоит Зеленский и они действительно планируют такие масштабные диверсии, то со страной-террористом разговоров не будет, только действия, и очень жесткие. И никакое НАТО не поможет, да и не станет помогать. А если это личная позиция Арестовича, то можно оценить глубину падения украинских элит, которые берут на работу оголтелых экстремистов", - сказал РИА Новости Бальбек.При этом, эксперт допустил, что Арестович сказал свои слова в "порыве националистического угара"."В конце концов, не ему же придется идти на подобные акции. И не ему потом сидеть в российской тюрьме, хотя кто знает. Может, завтра официальный Киев от него открестится и передаст в руки российского правосудия. Все может быть", - сказал Бальбек.
https://ria.ru/20211020/slovar-1755371373.html
https://ria.ru/20210928/ubiraytes-1752220542.html
киев
республика крым
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, республика крым, москва, руслан бальбек, россия
22:35 22.10.2021 (обновлено: 22:36 22.10.2021)
 
В Крыму оценили риск "большой войны" между Россией и Украиной

Политолог Бальбек назвал слова советника Зеленского Арестовича о войне в Крыму пафосом

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал "пафосным дилетантом" внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего о полномасштабной войне с Россией.
Арестович заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае "полномасштабной агрессии" со стороны Москвы. По его словам, рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, если начнется "большая война".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:26
На Украине разработали словарь терминов из-за "оккупации Крыма и Донбасса"
"Арестович - это пафосный дилетант, все его речи рассчитаны на людей, далеких от понимания реальной обстановки в мире. О какой диверсионной войне он говорит? Это политика офиса (президента Украины Владимира) Зеленского или его личная позиция? Если за этим стоит Зеленский и они действительно планируют такие масштабные диверсии, то со страной-террористом разговоров не будет, только действия, и очень жесткие. И никакое НАТО не поможет, да и не станет помогать. А если это личная позиция Арестовича, то можно оценить глубину падения украинских элит, которые берут на работу оголтелых экстремистов", - сказал РИА Новости Бальбек.
При этом, эксперт допустил, что Арестович сказал свои слова в "порыве националистического угара".
"В конце концов, не ему же придется идти на подобные акции. И не ему потом сидеть в российской тюрьме, хотя кто знает. Может, завтра официальный Киев от него открестится и передаст в руки российского правосудия. Все может быть", - сказал Бальбек.
Крым. Массандровский дворец - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 19:33
На Украине потребовали от России "убраться из Крыма"
 
В миреКиевРеспублика КрымМоскваРуслан БальбекРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий