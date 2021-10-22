https://ria.ru/20211022/krym-1755891046.html

В Крыму заговорили о большой войне с Украиной

В Крыму оценили риск "большой войны" между Россией и Украиной - РИА Новости, 22.10.2021

В Крыму заговорили о большой войне с Украиной

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал "пафосным дилетантом" внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего о... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T22:35

2021-10-22T22:35

2021-10-22T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал "пафосным дилетантом" внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, заявившего о полномасштабной войне с Россией.Арестович заявил, что Украина будет вести диверсионную деятельность в России в случае "полномасштабной агрессии" со стороны Москвы. По его словам, рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, если начнется "большая война"."Арестович - это пафосный дилетант, все его речи рассчитаны на людей, далеких от понимания реальной обстановки в мире. О какой диверсионной войне он говорит? Это политика офиса (президента Украины Владимира) Зеленского или его личная позиция? Если за этим стоит Зеленский и они действительно планируют такие масштабные диверсии, то со страной-террористом разговоров не будет, только действия, и очень жесткие. И никакое НАТО не поможет, да и не станет помогать. А если это личная позиция Арестовича, то можно оценить глубину падения украинских элит, которые берут на работу оголтелых экстремистов", - сказал РИА Новости Бальбек.При этом, эксперт допустил, что Арестович сказал свои слова в "порыве националистического угара"."В конце концов, не ему же придется идти на подобные акции. И не ему потом сидеть в российской тюрьме, хотя кто знает. Может, завтра официальный Киев от него открестится и передаст в руки российского правосудия. Все может быть", - сказал Бальбек.

https://ria.ru/20211020/slovar-1755371373.html

https://ria.ru/20210928/ubiraytes-1752220542.html

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в мире, киев, республика крым, москва, руслан бальбек, россия