https://ria.ru/20211022/krym-1755860158.html
В Крыму ужесточили ограничения для туристов
В Крыму ужесточили ограничения для туристов - РИА Новости, 22.10.2021
В Крыму ужесточили ограничения для туристов
Власти Крыма ужесточили антиковидные меры для туристов, разрешив заселение в отели с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР тестом одновременно, говорится в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T18:31
2021-10-22T18:31
2021-10-22T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Власти Крыма ужесточили антиковидные меры для туристов, разрешив заселение в отели с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР тестом одновременно, говорится в указе главы региона.В тексте изменений к указу о повышенной готовности в связи с коронавирусом говорится о запрете приема и размещения в санаторно-курортных организациях лиц старше 18 лет без наличия документов - QR-кода и отрицательного ПЦР0-теста либо сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.В документе говорится, что заселение для лиц старше 18 лет невозможно без "отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.В другом пункте говорится, что заселение невозможно без "отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления)".Документ подписал глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
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новости - туризм, общество, республика крым, здоровье - общество, юрий гоцанюк, коронавирус в россии
18:31 22.10.2021 (обновлено: 18:51 22.10.2021)
В Крыму ужесточили ограничения для туристов
В Крыму заселяться в отели можно только с QR-кодом или отрицательным тестом ПЦР
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Власти Крыма ужесточили антиковидные меры для туристов, разрешив заселение в отели с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР тестом одновременно, говорится в указе главы региона.
В тексте изменений к указу о повышенной готовности в связи с коронавирусом говорится о запрете приема и размещения в санаторно-курортных организациях лиц старше 18 лет без наличия документов - QR-кода и отрицательного ПЦР0-теста либо сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.
В документе говорится, что заселение для лиц старше 18 лет невозможно без "отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.
В другом пункте говорится, что заселение невозможно без "отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления)".
Документ подписал глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк
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