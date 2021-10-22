https://ria.ru/20211022/krym-1755860158.html

В Крыму ужесточили ограничения для туристов

В Крыму ужесточили ограничения для туристов - РИА Новости, 22.10.2021

В Крыму ужесточили ограничения для туристов

Власти Крыма ужесточили антиковидные меры для туристов, разрешив заселение в отели с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР тестом одновременно, говорится в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T18:31

2021-10-22T18:31

2021-10-22T18:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Власти Крыма ужесточили антиковидные меры для туристов, разрешив заселение в отели с QR-кодом о вакцинации и отрицательным ПЦР тестом одновременно, говорится в указе главы региона.В тексте изменений к указу о повышенной готовности в связи с коронавирусом говорится о запрете приема и размещения в санаторно-курортных организациях лиц старше 18 лет без наличия документов - QR-кода и отрицательного ПЦР0-теста либо сертификата о перенесенном заболевании COVID-19.В документе говорится, что заселение для лиц старше 18 лет невозможно без "отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.В другом пункте говорится, что заселение невозможно без "отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения), и сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления)".Документ подписал глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

https://ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749377882.html

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новости - туризм, общество, республика крым, здоровье - общество, юрий гоцанюк, коронавирус в россии