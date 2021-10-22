https://ria.ru/20211022/kruzenshtern-1755749613.html

Выставка "Крузенштерн. Вокруг света" открылась в Историческом музее

Выставка "Крузенштерн. Вокруг света" открылась в Историческом музее - РИА Новости, 22.10.2021

Выставка "Крузенштерн. Вокруг света" открылась в Историческом музее

Выставка "Крузенштерн. Вокруг света", посвященная легендарному мореплавателю, где представлено около 200 предметов из музеев России, пройдет в Государственном... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:54

2021-10-22T12:54

2021-10-22T12:54

культура

исторический музей

иван крузенштерн

новости культуры

алексей левыкин

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Выставка "Крузенштерн. Вокруг света", посвященная легендарному мореплавателю, где представлено около 200 предметов из музеев России, пройдет в Государственном Историческом музее с 22 октября 2021 года по 14 февраля 2022 года, сообщили в пресс-службе музея."Масштаб личности Ивана Федоровича Крузенштерна поражает – он был военным, ученым, педагогом. Его исследования стали значительным шагом в решении важнейших географических и океанографических вопросов XIX века. К 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Исторический музей совместно с 15 участниками из России и Европы подготовил большой выставочный проект, где посетителям откроются наиболее яркие моменты жизни и деятельности одного из самых известных мореплавателей", - отметил директор ГИМ Алексей Левыкин.Экспозиция состоит из мемориальных предметов и реликвий из собрания музеев, архивов и библиотек России, Германии и Эстонии. Многие предметы будут представлены в мультимедийном формате.Центральную часть выставки занимают памятники первой русской кругосветной экспедиции. Одними из ключевых экспонатов раздела являются "Атлас карт и рисунков к путешествию вокруг света в 1803-1806 годах на 16-пушечном шлюпе "Надежда" капитана И. Ф. Крузенштерна" и "Атлас Южного моря". Среди других интересных экспонатов - предметы, связанные с посещением Японии: посольские дары императору Японии − костяная ваза и сабля в ножнах, книга "Руководство к познанию японского языка, сочиненное Николаем Резановым" и знаменитая рукопись "Канкай ибун", содержащая записи допросов японских моряков, оказавшихся в Российской империи в результате кораблекрушения и возвращенных в Японию, утончили в пресс-службе ГИМ.В одном из разделов выставки собраны мемориальные предметы Крузенштерна. Среди них особый интерес представляет коллекция книг из личного собрания мореплавателя и корабельной библиотеки шлюпа "Надежда", а также атласы-конволюты с карандашными пометками великого капитана.На втором ярусе экспозиции расположены две интерактивные детские зоны "Матросы" и "Офицерский состав", где будут проходить тематические мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации, а также музейные занятия о жизни на корабле и питании участников кругосветного плавания.

https://ria.ru/20201119/kruzenshtern-1584976449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исторический музей, иван крузенштерн, новости культуры, алексей левыкин