Выставка "Крузенштерн. Вокруг света" открылась в Историческом музее
Выставка "Крузенштерн. Вокруг света" открылась в Историческом музее
© Владимир НаскидаевЭкспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
© Владимир Наскидаев
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Выставка "Крузенштерн. Вокруг света", посвященная легендарному мореплавателю, где представлено около 200 предметов из музеев России, пройдет в Государственном Историческом музее с 22 октября 2021 года по 14 февраля 2022 года, сообщили в пресс-службе музея.
"Масштаб личности Ивана Федоровича Крузенштерна поражает – он был военным, ученым, педагогом. Его исследования стали значительным шагом в решении важнейших географических и океанографических вопросов XIX века. К 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Исторический музей совместно с 15 участниками из России и Европы подготовил большой выставочный проект, где посетителям откроются наиболее яркие моменты жизни и деятельности одного из самых известных мореплавателей", - отметил директор ГИМ Алексей Левыкин.
Экспозиция состоит из мемориальных предметов и реликвий из собрания музеев, архивов и библиотек России, Германии и Эстонии. Многие предметы будут представлены в мультимедийном формате.
Центральную часть выставки занимают памятники первой русской кругосветной экспедиции. Одними из ключевых экспонатов раздела являются "Атлас карт и рисунков к путешествию вокруг света в 1803-1806 годах на 16-пушечном шлюпе "Надежда" капитана И. Ф. Крузенштерна" и "Атлас Южного моря".
© Владимир НаскидаевЭкспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
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Экспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
© Владимир Наскидаев
© Владимир НаскидаевЭкспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
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Экспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
© Владимир Наскидаев
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Экспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
© Владимир Наскидаев
2 из 2
Экспонаты на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
© Владимир Наскидаев
Среди других интересных экспонатов - предметы, связанные с посещением Японии: посольские дары императору Японии − костяная ваза и сабля в ножнах, книга "Руководство к познанию японского языка, сочиненное Николаем Резановым" и знаменитая рукопись "Канкай ибун", содержащая записи допросов японских моряков, оказавшихся в Российской империи в результате кораблекрушения и возвращенных в Японию, утончили в пресс-службе ГИМ.
В одном из разделов выставки собраны мемориальные предметы Крузенштерна. Среди них особый интерес представляет коллекция книг из личного собрания мореплавателя и корабельной библиотеки шлюпа "Надежда", а также атласы-конволюты с карандашными пометками великого капитана.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМЭкспедиционный шлюп "Нева", автор модели Ю. В. Стадник, вторая половина XX века
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Экспедиционный шлюп "Нева", автор модели Ю. В. Стадник, вторая половина XX века
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
© Владимир Наскидаев"Руководство к познанию японского языка, сочиненное Николаем Резановым" на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
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"Руководство к познанию японского языка, сочиненное Николаем Резановым" на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
© Владимир Наскидаев
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Экспедиционный шлюп "Нева", автор модели Ю. В. Стадник, вторая половина XX века
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
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"Руководство к познанию японского языка, сочиненное Николаем Резановым" на выставке в Государственном исторический музее "Крузенштерн. Вокруг света"
© Владимир Наскидаев
На втором ярусе экспозиции расположены две интерактивные детские зоны "Матросы" и "Офицерский состав", где будут проходить тематические мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации, а также музейные занятия о жизни на корабле и питании участников кругосветного плавания.
19 ноября 2020, 00:45Биография Ивана Крузенштерна