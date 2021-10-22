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В "Ералаше" прокомментировали дело режиссера, обвиняемого в педофилии
В "Ералаше" прокомментировали дело режиссера, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 22.10.2021
В "Ералаше" прокомментировали дело режиссера, обвиняемого в педофилии
Киножурнал "Ералаш" заинтересован в объективном расследовании дела Ильи Белостоцкого - российского режиссера, сценариста и постановщика киножурнала, который уже РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:02
2021-10-22T13:02
2021-10-22T13:10
москва
криминал
"ералаш" (киножурнал)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Киножурнал "Ералаш" заинтересован в объективном расследовании дела Ильи Белостоцкого - российского режиссера, сценариста и постановщика киножурнала, который уже год находится в столичном следственном изоляторе и обвиняется в педофилии, сообщили в пресс-службе "Ералаша".Как следует из картотеки судебных дел судов Москвы, Белостоцкому вменяют развратные действия в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет, по этой статье УК РФ грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. До этого СМИ не сообщали о задержании или аресте мужчины. Выяснилось, что он был взят под стражу еще в середине октября прошлого года и с тех пор содержится в СИЗО."Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его также давно не видели и данные новости узнали из СМИ. В нашем киножурнале работа режиссера предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется. Съемки – это публичный процесс, и он организован максимально безопасно. На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель. В свою очередь мы также заинтересованы в объективном расследовании дела", - рассказали РИА Новости в "Ералаше".Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в “Ералаше".
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москва, криминал, "ералаш" (киножурнал)
13:02 22.10.2021 (обновлено: 13:10 22.10.2021)
В "Ералаше" прокомментировали дело режиссера, обвиняемого в педофилии
Пресс-служба "Ералаша": мы узнали об аресте режиссера Белостоцкого из СМИ