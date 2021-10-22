https://ria.ru/20211022/kriminal-1755777920.html

В "Ералаше" прокомментировали дело режиссера, обвиняемого в педофилии

В "Ералаше" прокомментировали дело режиссера, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 22.10.2021

В "Ералаше" прокомментировали дело режиссера, обвиняемого в педофилии

Киножурнал "Ералаш" заинтересован в объективном расследовании дела Ильи Белостоцкого - российского режиссера, сценариста и постановщика киножурнала, который уже РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:02

2021-10-22T13:02

2021-10-22T13:10

москва

криминал

"ералаш" (киножурнал)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Киножурнал "Ералаш" заинтересован в объективном расследовании дела Ильи Белостоцкого - российского режиссера, сценариста и постановщика киножурнала, который уже год находится в столичном следственном изоляторе и обвиняется в педофилии, сообщили в пресс-службе "Ералаша".Как следует из картотеки судебных дел судов Москвы, Белостоцкому вменяют развратные действия в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет, по этой статье УК РФ грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. До этого СМИ не сообщали о задержании или аресте мужчины. Выяснилось, что он был взят под стражу еще в середине октября прошлого года и с тех пор содержится в СИЗО."Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его также давно не видели и данные новости узнали из СМИ. В нашем киножурнале работа режиссера предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется. Съемки – это публичный процесс, и он организован максимально безопасно. На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель. В свою очередь мы также заинтересованы в объективном расследовании дела", - рассказали РИА Новости в "Ералаше".Белостоцкий – российский режиссер, сценарист, актер и продюсер, состоит в Гильдии кинорежиссеров России. С середины нулевых работал постановщиком в “Ералаше".

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, криминал, "ералаш" (киножурнал)