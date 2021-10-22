https://ria.ru/20211022/kriminal-1755763950.html
Фургала обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве
Фургала обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве - РИА Новости, 22.10.2021
Фургала обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве
Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу дополнительно вменили организацию преступного сообщества и несколько эпизодов мошенничества, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:58
2021-10-22T11:58
2021-10-22T11:58
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
сергей фургал
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599749190_0:4:670:381_1920x0_80_0_0_4ae89d4bbfd2b1a81c82e8f3b4111850.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу дополнительно вменили организацию преступного сообщества и несколько эпизодов мошенничества, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян."В отношении Фургала Сергея Ивановича возбуждено очередное уголовное дело - по статьям 210 и 159 УК РФ (несколько эпизодов). В данный момент обвинение не предъявлено, ожидаем допроса в понедельник в качестве подозреваемого", - сказал собеседник агентства.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. После того, как экс-губернатор завершит ознакомление с делом, оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599749190_80:0:648:426_1920x0_80_0_0_244d557bc1ef957c22a5355893a775b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), сергей фургал, криминал
Фургала обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве
Адвокат: Фургалу вменили организацию преступного сообщества и мошенничество