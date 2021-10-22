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Фургала обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве

Фургала обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве - РИА Новости, 22.10.2021

Фургала обвинили в организации преступного сообщества и мошенничестве

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу дополнительно вменили организацию преступного сообщества и несколько эпизодов мошенничества, сообщил РИА... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:58

2021-10-22T11:58

2021-10-22T11:58

происшествия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

сергей фургал

криминал

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу дополнительно вменили организацию преступного сообщества и несколько эпизодов мошенничества, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян."В отношении Фургала Сергея Ивановича возбуждено очередное уголовное дело - по статьям 210 и 159 УК РФ (несколько эпизодов). В данный момент обвинение не предъявлено, ожидаем допроса в понедельник в качестве подозреваемого", - сказал собеседник агентства.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.Вину Фургал не признает. После того, как экс-губернатор завершит ознакомление с делом, оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

хабаровский край

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2021

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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), сергей фургал, криминал