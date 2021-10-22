https://ria.ru/20211022/kreml-1755797855.html

По Красной площади разметало строительные леса. Видео

Ураганный ветер разметал строительные леса по Красной площади - РИА Новости, 22.10.2021

По Красной площади разметало строительные леса. Видео

Ураганный ветер сорвал со стен Московского Кремля строительные леса. Видео инцидента публикует телеканал "360". РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:26

2021-10-22T14:26

2021-10-22T18:53

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ураганный ветер сорвал со стен Московского Кремля строительные леса. Видео инцидента публикует телеканал "360".На кадрах видно, как конструкция падает и разлетается на части.Ранее столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы. Заместитель мэра Петр Бирюков сообщил о переводе городских служб в режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20211022/moskva-1755789606.html

москва

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2021

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Ураган в Москве: повалены деревья и строительные леса Ураганный ветер сорвал со стен Московского Кремля строительные леса. повалил деревья, пострадали машины. 2021-10-22T14:26 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)