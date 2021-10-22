https://ria.ru/20211022/kreditovanie-1755810337.html

Центробанк выделил 60 миллиардов рублей на льготное кредитование МСП

Центробанк выделил 60 миллиардов рублей на льготное кредитование МСП - РИА Новости, 22.10.2021

Центробанк выделил 60 миллиардов рублей на льготное кредитование МСП

Банк России выделил 60 миллиардов рублей на обеспечение до конца этого года льготного кредитования банками малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T15:15

2021-10-22T15:15

2021-10-22T15:15

распространение коронавируса

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Банк России выделил 60 миллиардов рублей на обеспечение до конца этого года льготного кредитования банками малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба регулятора."С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о выделении 60 миллиардов рублей для обеспечения льготного кредитования банками предприятий из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.В рамках этого лимита уполномоченные банки по программе стимулирования кредитования субъектов МСП смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства Корпорации "МСП" под 4% годовых на срок до 1,5 лет.Предоставление банкам кредитов Банка России на этих условиях будет осуществляться до 30 декабря 2021 года включительно.

https://ria.ru/20211020/belousov-1755406571.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия