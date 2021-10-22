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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20211022/kredit-1755796803.html
Ивановская область получит инфраструктурный кредит
Ивановская область получит инфраструктурный кредит - РИА Новости, 22.10.2021
Ивановская область получит инфраструктурный кредит
Ивановская область получит инфраструктурный кредит, который будет направлен для обеспечения инвестиционных проектов в сфере экономики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:22
2021-10-22T14:22
ивановская область
ивановский район
станислав воскресенский
жилье
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ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости. Ивановская область получит инфраструктурный кредит, который будет направлен для обеспечения инвестиционных проектов в сфере экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."Сумма кредита составит 2,65 миллиарда рублей. Средства направят на строительство инфраструктуры для инвестиционных проектов в сфере экономики. Часть средств перечислят на подготовку площадки для особой экономической зоны "Иваново" в областном центре", – сказал собеседник агентства.По его словам, более 270 миллионов рублей предусмотрено для строительства сетей газо-, водо- и электроснабжения, строительство дорог для ТОСЭР "Наволоки", где будет продолжена реализация инвестиционных проектов. В Ивановском районе планируется обустройство новой инвестиционной площадки инженерными сетями. По расчетам, реализация проектов на этих территориях приведет к созданию более тысячи рабочих мест.Работы по строительству обеспечивающей инфраструктуры на площадке ОЭЗ в Иванове уже начаты.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что сейчас важно незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы как можно быстрее разворачивались стройки, создавались рабочие места.Еще одну часть кредита направят на важный жилищный проект – развитие территории Больших ивановских мануфактур, включающий более 150 тысяч квадратных метров жилья в центре города Иваново, а также создание университетского кампуса, который регион реализует с группой компаний "Родина" при поддержке ДОМ. РФ.
https://ria.ru/20211019/infrastruktura-1755238808.html
ивановский район
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ивановский район, станислав воскресенский, жилье
14:22 22.10.2021
 

Ивановская область получит инфраструктурный кредит

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости. Ивановская область получит инфраструктурный кредит, который будет направлен для обеспечения инвестиционных проектов в сфере экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"Сумма кредита составит 2,65 миллиарда рублей. Средства направят на строительство инфраструктуры для инвестиционных проектов в сфере экономики. Часть средств перечислят на подготовку площадки для особой экономической зоны "Иваново" в областном центре", – сказал собеседник агентства.
Октябрьский район в Иванове - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:27Ивановская область
В ОЭЗ "Иваново" стартовали работы по созданию инфраструктуры
По его словам, более 270 миллионов рублей предусмотрено для строительства сетей газо-, водо- и электроснабжения, строительство дорог для ТОСЭР "Наволоки", где будет продолжена реализация инвестиционных проектов. В Ивановском районе планируется обустройство новой инвестиционной площадки инженерными сетями. По расчетам, реализация проектов на этих территориях приведет к созданию более тысячи рабочих мест.
Работы по строительству обеспечивающей инфраструктуры на площадке ОЭЗ в Иванове уже начаты.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что сейчас важно незамедлительно начать работать с инвесторами, чтобы как можно быстрее разворачивались стройки, создавались рабочие места.
Еще одну часть кредита направят на важный жилищный проект – развитие территории Больших ивановских мануфактур, включающий более 150 тысяч квадратных метров жилья в центре города Иваново, а также создание университетского кампуса, который регион реализует с группой компаний "Родина" при поддержке ДОМ. РФ.
 
Ивановская областьИвановский районСтанислав ВоскресенскийЖилье
 
 
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