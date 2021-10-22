https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755835563.html

В Саратовской области объявили нерабочие дни с 27 октября

В Саратовской области объявили нерабочие дни с 27 октября - РИА Новости, 22.10.2021

В Саратовской области объявили нерабочие дни с 27 октября

Нерабочие дни с сохранением зарплаты вводятся в Саратовской области на период с 27 октября по 7 ноября, следует из постановления губернатора, опубликованного в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:56

2021-10-22T16:56

2021-10-22T17:22

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САРАТОВ, 22 окт – РИА Новости. Нерабочие дни с сохранением зарплаты вводятся в Саратовской области на период с 27 октября по 7 ноября, следует из постановления губернатора, опубликованного в Telegram-канале его пресс-службы."В целях реализации указа президента РФ от 20 октября 2021 года… постановляю установить на территории Саратовской области период нерабочих дней с 27 по 29 октября с сохранением за работниками заработной платы в дополнение к периоду нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года, установленному указом", - говорится в документе за подписью губернатора Валерия Радаева.Отмечается, что учреждения культуры области с 27 октября по 7 ноября будут работать в прежнем режиме с учетом ранее введенных ограничительных мер. Для поликлиник области 27-29 октября и 1-3 ноября установлен обычный рабочий день с 8.00 до 20.00 с приемом вызовов на дом до 16.00, а в остальные дни этого периода дежурный персонал этих учреждений будет работать с 9.00 до 17.00 с приемом вызовов на дом до 14.00. Стационары региона продолжат работать в круглосуточном режиме."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается крайне напряженной. Каждый день растет количество заболевших. Поэтому в Саратовской области устанавливаются нерабочие дни с 27 октября по 7 ноября. Это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости. Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми. Огромное значение имеет вакцинация. Она работает - формирует иммунитет к коронавирусу. Это нужно и молодым, и людям среднего возраста, и старшему поколению. Сегодня всем и каждому важно проявить особую внимательность, ответственность, соблюдать санитарные требования, чтобы защитить себя и близких", - цитирует слова Радаева пресс-служба.Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров.Власти региона с 24 июня на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили работу кафе и ресторанов с 23.00 (22.00 мск) до 6.00 (5.00 мск), за исключением обслуживания посетителей на вынос, и проведения в предприятиях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг. Правительство области с 25 октября вводит QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 96 866 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 433 за последние сутки, скончались 3 583 пациента с COVID-19, выздоровели 86 683.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755735162.html

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755807737.html

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