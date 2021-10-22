11:49 22.10.2021 (обновлено: 12:04 22.10.2021)
В Благовещенске введут QR-коды для посещения музеев и кинотеатров
QR-коды для общепита после Благовещенска вводят еще в семи муниципалитетах Приамурья
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 окт - РИА Новости. QR-коды, которые начали действовать с 18 октября в Благовещенске Амурской области для посетителей общепита, сделали обязательными еще для семи муниципальных образований региона с высокой плотностью населения, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Практика по введению QR-кодов в Благовещенске прошла успешно. Перечень, где данная система будет работать на предприятиях общепита, предлагаю дополнить еще семью муниципальными образованиями с высокой плотностью населения и заболеваемостью. Это Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск. При этом гражданам необходимо разрешить помимо QR-кода предъявлять бумажный сертификат о вакцинации, выданный в поликлинике. Военнослужащие также смогут предъявить справку по установленному образцу", - сказал Орлов на заседании оперативного штаба, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор Приамурья уточнил, что бумажные сертификаты о прививках, выданные в поликлиниках, смогут предъявлять те, кто по каким-то причинам не может получить QR-код, власти призывают помнить об ответственности за подделку документов.
Орлов поручил также усилить контроль за общественным транспортом и обеспечить соблюдение в нем всех рекомендованных Роспотребнадзором мер профилактики. Как отмечается в сообщении, "на пассажиров и водителей автобусов без масок поступает множество жалоб".
Также с 1 ноября QR-коды в Благовещенске потребуются для посещения музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений.
"Мы понимаем, что в связи с дополнительными выходными люди массово пойдут в торговые центры. Поэтому в целях борьбы с пандемией с 1 ноября система QR-кодов в Благовещенске будет распространена на крупные ТЦ. Их перечень будет определен в зависимости от площади", - сказал губернатор.
До этого Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией.
Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.