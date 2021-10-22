https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755757739.html

В России за сутки 25 453 человека выздоровели от COVID-19

В России за сутки 25 453 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В России за сутки 25 453 человека выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 25 453 человека после COVID-19, за все время - 7 117 060, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:34

2021-10-22T11:34

2021-10-22T11:34

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 25 453 человека после COVID-19, за все время - 7 117 060, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 453 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 117 060" - говорится в сообщении.В частности, в Москве за стуки выписаны 4162 человека, Санкт-Петербурге - 3123, Подмосковье - 2116.

https://ria.ru/20211022/protsenko-1755751038.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия