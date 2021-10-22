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В Москве за сутки выявили 8166 новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 8166 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В Москве за сутки выявили 8166 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ отмечено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и Подмосковье (2428), сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:33
2021-10-22T11:33
2021-10-22T11:33
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ отмечено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и Подмосковье (2428), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 8166, 2. Санкт-Петербург - 3233, 3. Московская область - 2428", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 22, Ненецком автономном округе - 18, Чукотском автономном округе - 16.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В Москве за сутки выявили 8166 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в регионах за сутки выявили в Москве — 8166