https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755757611.html

В Москве за сутки выявили 8166 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 8166 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В Москве за сутки выявили 8166 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ отмечено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и Подмосковье (2428), сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:33

2021-10-22T11:33

2021-10-22T11:33

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки из субъектов РФ отмечено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233) и Подмосковье (2428), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 8166, 2. Санкт-Петербург - 3233, 3. Московская область - 2428", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за день зафиксировано в Магаданской области - 22, Ненецком автономном округе - 18, Чукотском автономном округе - 16.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19