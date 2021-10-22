https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755757053.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

За минувшие сутки в России умерли 1064 пациента с COVID-19, этот показатель стал максимальным с начала пандемии. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:32

2021-10-22T11:32

2021-10-22T14:27

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 1064 пациента с COVID-19, этот показатель стал максимальным с начала пандемии."За последние сутки подтверждено 1 064 смерти... За весь период по России умерло 228 453 человека", — сообщили в операштабе.В частности, в Москве скончались 79 пациентов, в Санкт-Петербурге - 67, Краснодарском крае — 40.Накануне умерли 1036 человек, этот показатель четвертый день подряд превышает отметку в тысячу пациентов.Помимо этого, в России выявили 37 141 новый случай COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 8 168 305 человек, из них 228 453 скончались, 7 117 060 вылечились.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html

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