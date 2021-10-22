https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755757053.html
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
За минувшие сутки в России умерли 1064 пациента с COVID-19, этот показатель стал максимальным с начала пандемии. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:32
2021-10-22T11:32
2021-10-22T14:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571338025_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_fb7dd6617628b2d328bcb9f65e0c7a1a.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. За минувшие сутки в России умерли 1064 пациента с COVID-19, этот показатель стал максимальным с начала пандемии."За последние сутки подтверждено 1 064 смерти... За весь период по России умерло 228 453 человека", — сообщили в операштабе.В частности, в Москве скончались 79 пациентов, в Санкт-Петербурге - 67, Краснодарском крае — 40.Накануне умерли 1036 человек, этот показатель четвертый день подряд превышает отметку в тысячу пациентов.Помимо этого, в России выявили 37 141 новый случай COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом достигло 8 168 305 человек, из них 228 453 скончались, 7 117 060 вылечились.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211012/covid-19-1754166971.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571338025_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_469894cf02dbd9acbf7a57b4e9cc5800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 22.10.2021 (обновлено: 14:27 22.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России за сутки умерли 1064 пациента с COVID-19, это максимум с начала пандемии