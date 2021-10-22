https://ria.ru/20211022/koreya-1755764846.html

В Южную Корею в этом году перебежали 49 граждан КНДР

В Южную Корею в этом году перебежали 49 граждан КНДР - РИА Новости, 22.10.2021

В Южную Корею в этом году перебежали 49 граждан КНДР

В Южную Корею в первые девять месяцев этого года перебежали 49 граждан КНДР, сообщило в пятницу агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейского... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:02

2021-10-22T12:02

2021-10-22T12:02

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Южную Корею в первые девять месяцев этого года перебежали 49 граждан КНДР, сообщило в пятницу агентство Ренхап со ссылкой на данные южнокорейского министерства по делам национального объединения.Отмечается, в частности, что среди перебежчиков насчитывается 19 женщин и 29 мужчин. Более десятка человек перебрались в Южную Корею в третьем квартале года.Число перебежчиков из КНДР, как сообщает агентство, значительно снизилось с началом пандемии COVID-19 из-за усиление пограничных режимов.Во втором квартале этого года из Северной Корее на юг перебежали всего пять человек, что стало самым низким показателем с 2003 года.

кндр (северная корея)

южная корея

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в мире, кндр (северная корея), южная корея