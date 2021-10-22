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В Пекине прокомментировали слова Путина об отношениях с Китаем
В Пекине прокомментировали слова Путина об отношениях с Китаем - РИА Новости, 22.10.2021
В Пекине прокомментировали слова Путина об отношениях с Китаем
Китай и Россия больше, чем союзники друг для друга, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:55
2021-10-22T11:55
в мире
китай
владимир путин
мид кнр
россия
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Китай и Россия больше, чем союзники друг для друга, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и, в отличие от НАТО, не создают военного блока."Китайская сторона высоко ценит положительные высказывания президента РФ Владимира Путина о российско-китайских отношениях. В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и за последние 20 лет обе страны всегда придерживались позиции о необходимости развития долгосрочных и добрососедских отношений взаимовыгодного сотрудничества на основе на неприсоединении к блокам и отсутствия конфронтации, а также на том, что (отношения двух стран – ред.) не направлены против третьих стран", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "Китай и Россия - не союзники, а больше, чем союзники".
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в мире, китай, владимир путин, мид кнр, россия
11:55 22.10.2021
 
В Пекине прокомментировали слова Путина об отношениях с Китаем

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: Китай и Россия друг для друга больше, чем союзники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
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ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Китай и Россия больше, чем союзники друг для друга, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что Россия и Китай дружат не против кого-то, а в интересах друг друга, и, в отличие от НАТО, не создают военного блока.
"Китайская сторона высоко ценит положительные высказывания президента РФ Владимира Путина о российско-китайских отношениях. В этом году исполнилось 20 лет с момента подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, и за последние 20 лет обе страны всегда придерживались позиции о необходимости развития долгосрочных и добрососедских отношений взаимовыгодного сотрудничества на основе на неприсоединении к блокам и отсутствия конфронтации, а также на том, что (отношения двух стран – ред.) не направлены против третьих стран", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "Китай и Россия - не союзники, а больше, чем союзники".
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