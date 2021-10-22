https://ria.ru/20211022/kitay-1755735754.html

Россия выступает за присоединение Китая к РКРТ

Россия выступает за присоединение Китая к РКРТ - РИА Новости, 22.10.2021

Россия выступает за присоединение Китая к РКРТ

Присоединение Китая к режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) могло бы стать первым шагом к будущим многосторонним соглашениям в сфере контроля над... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T09:47

2021-10-22T09:47

2021-10-22T09:47

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Присоединение Китая к режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) могло бы стать первым шагом к будущим многосторонним соглашениям в сфере контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.Он отметил, что РФ выступает за прием в РКРТ "ракетнозначимых стран, к которым относим и Китай".Он подчеркнул, что "вопросы членства в РКРТ и многосторонний формат будущих договорённостей по контролю над вооружениями не взаимосвязаны".Режим контроля за ракетными технологиями является добровольным объединением 34 государств, созданным в 1987 году для снижения риска распространения ядерного оружия путем контроля за поставками оборудования и технологий, способствующих разработке систем доставки ядерного оружия. В 2021-2022 годах РФ председательствует в этой неформальной организации.

https://ria.ru/20211019/transport-1755234158.html

китай

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)