Россия выступает за присоединение Китая к РКРТ
МИД: Подключение КНР к РКРТ могло бы привести к соглашениям о контроле над вооружениями
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Присоединение Китая к режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) могло бы стать первым шагом к будущим многосторонним соглашениям в сфере контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
Он отметил, что РФ выступает за прием в РКРТ "ракетнозначимых стран, к которым относим и Китай".
"Может ли это стать первым шагом для обсуждения будущих договорённостей по контролю над вооружениями в многостороннем формате? Потенциально могло бы. Однако, как показывает опыт, узкий формат РКРТ, охватывающего ограниченное количество государств, вряд ли позволит идти по этому пути. Интереса двигаться в данном направлении среди ключевых игроков пока не просматривается", - сказал Машков.
Он подчеркнул, что "вопросы членства в РКРТ и многосторонний формат будущих договорённостей по контролю над вооружениями не взаимосвязаны".
Режим контроля за ракетными технологиями является добровольным объединением 34 государств, созданным в 1987 году для снижения риска распространения ядерного оружия путем контроля за поставками оборудования и технологий, способствующих разработке систем доставки ядерного оружия. В 2021-2022 годах РФ председательствует в этой неформальной организации.