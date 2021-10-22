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Россия выступает за присоединение Китая к РКРТ
Россия выступает за присоединение Китая к РКРТ - РИА Новости, 22.10.2021
Россия выступает за присоединение Китая к РКРТ
Присоединение Китая к режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) могло бы стать первым шагом к будущим многосторонним соглашениям в сфере контроля над... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T09:47
2021-10-22T09:47
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Присоединение Китая к режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) могло бы стать первым шагом к будущим многосторонним соглашениям в сфере контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.Он отметил, что РФ выступает за прием в РКРТ "ракетнозначимых стран, к которым относим и Китай".Он подчеркнул, что "вопросы членства в РКРТ и многосторонний формат будущих договорённостей по контролю над вооружениями не взаимосвязаны".Режим контроля за ракетными технологиями является добровольным объединением 34 государств, созданным в 1987 году для снижения риска распространения ядерного оружия путем контроля за поставками оборудования и технологий, способствующих разработке систем доставки ядерного оружия. В 2021-2022 годах РФ председательствует в этой неформальной организации.
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китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
09:47 22.10.2021
 
Россия выступает за присоединение Китая к РКРТ

МИД: Подключение КНР к РКРТ могло бы привести к соглашениям о контроле над вооружениями

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Присоединение Китая к режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ) могло бы стать первым шагом к будущим многосторонним соглашениям в сфере контроля над вооружениями, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
Он отметил, что РФ выступает за прием в РКРТ "ракетнозначимых стран, к которым относим и Китай".
"Может ли это стать первым шагом для обсуждения будущих договорённостей по контролю над вооружениями в многостороннем формате? Потенциально могло бы. Однако, как показывает опыт, узкий формат РКРТ, охватывающего ограниченное количество государств, вряд ли позволит идти по этому пути. Интереса двигаться в данном направлении среди ключевых игроков пока не просматривается", - сказал Машков.
Он подчеркнул, что "вопросы членства в РКРТ и многосторонний формат будущих договорённостей по контролю над вооружениями не взаимосвязаны".
Режим контроля за ракетными технологиями является добровольным объединением 34 государств, созданным в 1987 году для снижения риска распространения ядерного оружия путем контроля за поставками оборудования и технологий, способствующих разработке систем доставки ядерного оружия. В 2021-2022 годах РФ председательствует в этой неформальной организации.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:06
Россия и Китай подписали соглашение о дорожной перевозке опасных грузов
 
КитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияГригорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ)
 
 
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