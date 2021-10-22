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В Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за проблем с медкислородом

В Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за проблем с медкислородом - РИА Новости, 22.10.2021

В Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за проблем с медкислородом

Режим повышенной готовности объявлен в Чувашии из-за проблем с обеспечением кислородом больниц, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:21

2021-10-22T13:21

2021-10-22T13:24

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт — РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен в Чувашии из-за проблем с обеспечением кислородом больниц, сообщает пресс-служба правительства региона.Экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось в республике в пятницу в связи со сложившейся ситуацией с обеспечением кислородом в учреждениях здравоохранения. Отмечается, что для решения проблемы подключены все ведомства, а также мобилизованы ресурсы соседних регионов."Текущая ситуация складывается таким образом, что кислород заканчивается. Кислород из Татарстана в пути и он ожидается в течение примерно четырех ближайших часов", - цитирует пресс-служба слова главы Чувашии Олега Николаева.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Чувашии выявлено 36 380 случаев заражения коронавирусом, 31 908 человека выздоровели, 2611 пациентов скончались.

чувашская республика (чувашия)

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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии