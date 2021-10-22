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В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с "киноэкипажем"
В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с "киноэкипажем" - РИА Новости, 22.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с "киноэкипажем"
На сегодняшний день у президента нет планов встречаться с "киноэкипажем" или вручать его членам какие-либо государственные награды, рассказал в пятницу... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:51
2021-10-22T12:51
дмитрий песков
spacex
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. На сегодняшний день у президента нет планов встречаться с "киноэкипажем" или вручать его членам какие-либо государственные награды, рассказал в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Пока таких планов нет. Знаю, что сейчас у них период реабилитации продолжается. Пока конкретного плана нет", – сказал Песков журналистам."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
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дмитрий песков, spacex, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко
12:51 22.10.2021
 
В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с "киноэкипажем"

У Путина пока нет планов встретиться с членами "киноэкипажа" или вручить награды

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и кинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля "Союз МС-18"
Актриса Юлия Пересильд, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и кинорежиссер Клим Шипенко во время пресс-конференции, посвященной возвращению экипажа корабля Союз МС-18 - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. На сегодняшний день у президента нет планов встречаться с "киноэкипажем" или вручать его членам какие-либо государственные награды, рассказал в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока таких планов нет. Знаю, что сейчас у них период реабилитации продолжается. Пока конкретного плана нет", – сказал Песков журналистам.
"Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.
"Отработали на твердую пятерку": возвращение первого киноэкипажа на Землю
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
1 из 8

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 во время посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
2 из 8

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

Экипаж корабля Союза МС-18 вернулся на Землю
3 из 8

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
4 из 8

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

Члены съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий (в центре) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
5 из 8

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18 после посадки в степи юго-восточнее города Жезказган
6 из 8

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
7 из 8

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

© РИА Новости / POOL
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© POOL / Перейти в фотобанк

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

Член съемочной группы фильма Вызов актриса Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-18
8 из 8

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

© POOL
Перейти в фотобанк
1 из 8

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю после двух недель съемок фильма на МКС.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 8

Корабль совершил посадку в казахской степи юго-восточнее города Жезказган.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 8

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с МКС покинуть спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18".

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 8

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 8

После испытанных нагрузок в космосе, режиссеру и актрисе предстоит пройти реабилитацию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 8

На фото: Юлия Пересильд оставляет автограф на спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" после посадки

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
7 из 8

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть. Для уникального полета ее отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
8 из 8

Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете, однако ранее источник рассказал РИА Новости, что в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции. На Землю его вернуть будет нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят медика — героиню Пересильд, которую в экстренном порядке подготовят к полету.

© POOL
Перейти в фотобанк
 
Дмитрий ПесковSpaceXНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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