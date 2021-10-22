https://ria.ru/20211022/kinoekipazh-1755775346.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с "киноэкипажем"

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с "киноэкипажем" - РИА Новости, 22.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина с "киноэкипажем"

На сегодняшний день у президента нет планов встречаться с "киноэкипажем" или вручать его членам какие-либо государственные награды, рассказал в пятницу... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T12:51

2021-10-22T12:51

2021-10-22T12:51

дмитрий песков

spacex

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

юлия пересильд

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. На сегодняшний день у президента нет планов встречаться с "киноэкипажем" или вручать его членам какие-либо государственные награды, рассказал в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Пока таких планов нет. Знаю, что сейчас у них период реабилитации продолжается. Пока конкретного плана нет", – сказал Песков журналистам."Киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на МКС 5 октября для съемок первого в мировой истории художественного фильма в космосе - проекта "Вызов", осуществляемого совместно Первым каналом и Роскосмосом. Полет продлился 12 дней, 17 октября актриса и режиссер вернулись на Землю и сейчас проходят реабилитацию в Центре подготовки космонавтов. Реализовав проект, "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана, но отложили съемки.

земля

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дмитрий песков, spacex, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко