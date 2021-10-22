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Украина получила новую партию военной помощи от США
Украина получила новую партию военной помощи от США - РИА Новости, 22.10.2021
Украина получила новую партию военной помощи от США
Киев получил заключительную партию дополнительной "помощи" по безопасности от Вашингтона, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T21:40
2021-10-22T22:47
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
министерство обороны украины
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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Киев получил заключительную партию дополнительной "помощи" по безопасности от Вашингтона, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины."В Украину прибыла третья &lt;...&gt; партия &lt;...&gt; международной помощи по безопасности на 60 миллионов долларов от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное", — отмечается на странице ведомства в Facebook.Первая партия поступила 10 октября, а вторая — еще через восемь дней. О поставках удалось договориться президенту Украины Владимиру Зеленскому во время недавнего визита в США. Эта помощь стала дополнением к ранее согласованному объему в 250 миллионов долларов.В Киеве ранее заявляли, что с 2014 года получили от Вашингтона материально-техническую поддержку на сумму более двух миллиардов долларов.
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, министерство обороны украины
21:40 22.10.2021 (обновлено: 22:47 22.10.2021)
 
Украина получила новую партию военной помощи от США

Киев получил военную помощь от США, включающую боеприпасы и высокоточное оружие

© Фото : Public domainАмериканские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : Public domain
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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Киев получил заключительную партию дополнительной "помощи" по безопасности от Вашингтона, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.
Украину прибыла третья <...> партия <...> международной помощи по безопасности на 60 миллионов долларов от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное", — отмечается на странице ведомства в Facebook.
Первая партия поступила 10 октября, а вторая — еще через восемь дней. О поставках удалось договориться президенту Украины Владимиру Зеленскому во время недавнего визита в США.
Эта помощь стала дополнением к ранее согласованному объему в 250 миллионов долларов.
В Киеве ранее заявляли, что с 2014 года получили от Вашингтона материально-техническую поддержку на сумму более двух миллиардов долларов.
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийМинистерство обороны Украины
 
 
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