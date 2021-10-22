https://ria.ru/20211022/kiev-1755886789.html

Украина получила новую партию военной помощи от США

Украина получила новую партию военной помощи от США - РИА Новости, 22.10.2021

Украина получила новую партию военной помощи от США

Киев получил заключительную партию дополнительной "помощи" по безопасности от Вашингтона, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T21:40

2021-10-22T21:40

2021-10-22T22:47

в мире

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киев

сша

владимир зеленский

министерство обороны украины

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КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Киев получил заключительную партию дополнительной "помощи" по безопасности от Вашингтона, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины."В Украину прибыла третья <...> партия <...> международной помощи по безопасности на 60 миллионов долларов от правительства Соединенных Штатов Америки для нужд Вооруженных сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное", — отмечается на странице ведомства в Facebook.Первая партия поступила 10 октября, а вторая — еще через восемь дней. О поставках удалось договориться президенту Украины Владимиру Зеленскому во время недавнего визита в США. Эта помощь стала дополнением к ранее согласованному объему в 250 миллионов долларов.В Киеве ранее заявляли, что с 2014 года получили от Вашингтона материально-техническую поддержку на сумму более двух миллиардов долларов.

https://ria.ru/20210930/arestovich-1752582020.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, министерство обороны украины