https://ria.ru/20211022/khramy-1755754324.html

В РПЦ обратились к настоятелям храмов по поводу антиковидных мер

В РПЦ обратились к настоятелям храмов по поводу антиковидных мер - РИА Новости, 22.10.2021

В РПЦ обратились к настоятелям храмов по поводу антиковидных мер

Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введением нерабочих дней в ноябре в храмах Русской православной церкви принимать не нужно, однако... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:24

2021-10-22T11:24

2021-10-22T11:24

религия

московская патриархия

русская православная церковь

анна попова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введением нерабочих дней в ноябре в храмах Русской православной церкви принимать не нужно, однако настоятели должны внимательнее следить за соблюдением существующих санитарных правил, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."В отличие от светских учреждений с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же как и светская власть сейчас будет следить более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос, не планируют ли в РПЦ вводить новые противовирусные ограничения в связи с введением нерабочих дней в ноябре.Почти год назад, во время очередной волны роста заболеваемости коронавирусом, главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и вся Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви. В связи с этим патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие, уже известные правила". Соответствующее письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России тогда было опубликовано на сайте Русской православной церкви.В частности, предписано допускать в храм только людей в масках – за этим должны следить дежурные на протяжении всего времени открытия храма для посетителей. "Священнослужителям при общении с прихожанами носить маски, в том числе при совершении исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", - подчеркнули тогда в РПЦ.Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, наказали носить маски и перчатки и "обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие меры гигиены". Также священникам предписано "воздерживаться от преподания руки для целования"."Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма - перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору", - сказано в письме.Кроме того нужно "строго соблюдать режим проветривания храма, его уборки и обработки на протяжении дня дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства", а также "разместить при входе в храм плакаты, напоминающие о правилах профилактики".Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов подворий и монастырей наказано "при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)" и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью, а настоятелям, игуменам и игумениям "организовать обязательные регулярные замеры температуры в течение дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов".

https://ria.ru/20211021/khramy-1755698642.html

https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html

https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html

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московская патриархия, русская православная церковь, анна попова, россия, коронавирус в россии