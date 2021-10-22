Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211022/khramy-1755754324.html
В РПЦ обратились к настоятелям храмов по поводу антиковидных мер
В РПЦ обратились к настоятелям храмов по поводу антиковидных мер - РИА Новости, 22.10.2021
В РПЦ обратились к настоятелям храмов по поводу антиковидных мер
Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введением нерабочих дней в ноябре в храмах Русской православной церкви принимать не нужно, однако... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:24
2021-10-22T11:24
религия
московская патриархия
русская православная церковь
анна попова
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742164765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e460071f84a906f29546a3a56ff89244.jpg
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введением нерабочих дней в ноябре в храмах Русской православной церкви принимать не нужно, однако настоятели должны внимательнее следить за соблюдением существующих санитарных правил, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)."В отличие от светских учреждений с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же как и светская власть сейчас будет следить более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос, не планируют ли в РПЦ вводить новые противовирусные ограничения в связи с введением нерабочих дней в ноябре.Почти год назад, во время очередной волны роста заболеваемости коронавирусом, главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и вся Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви. В связи с этим патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие, уже известные правила". Соответствующее письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России тогда было опубликовано на сайте Русской православной церкви.В частности, предписано допускать в храм только людей в масках – за этим должны следить дежурные на протяжении всего времени открытия храма для посетителей. "Священнослужителям при общении с прихожанами носить маски, в том числе при совершении исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", - подчеркнули тогда в РПЦ.Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, наказали носить маски и перчатки и "обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие меры гигиены". Также священникам предписано "воздерживаться от преподания руки для целования"."Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма - перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору", - сказано в письме.Кроме того нужно "строго соблюдать режим проветривания храма, его уборки и обработки на протяжении дня дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства", а также "разместить при входе в храм плакаты, напоминающие о правилах профилактики".Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов подворий и монастырей наказано "при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)" и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью, а настоятелям, игуменам и игумениям "организовать обязательные регулярные замеры температуры в течение дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов".
https://ria.ru/20211021/khramy-1755698642.html
https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html
https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742164765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_140f21de029f96ff932d8e6c9f283e57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская патриархия, русская православная церковь, анна попова, россия, коронавирус в россии
11:24 22.10.2021
 

В РПЦ обратились к настоятелям храмов по поводу антиковидных мер

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСвященнослужитель на площади у воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери в Казани
Священнослужитель на площади у воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Новых мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и введением нерабочих дней в ноябре в храмах Русской православной церкви принимать не нужно, однако настоятели должны внимательнее следить за соблюдением существующих санитарных правил, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"В отличие от светских учреждений с лета прошлого года противоэпидемические меры в храмах оставались неизменными, не принимались решения об их ослаблении, затем вновь устрожении. Новых решений не требуется. Так же как и светская власть сейчас будет следить более внимательно за соблюдением, например, масочного режима, так и настоятелям следует сейчас быть более требовательными, чем в иное время к соблюдению предписанных мер", - сказал епископ Савва, отвечая на вопрос, не планируют ли в РПЦ вводить новые противовирусные ограничения в связи с введением нерабочих дней в ноябре.
Санитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 21:47Религия
В России не планируют закрывать храмы в нерабочие дни
Почти год назад, во время очередной волны роста заболеваемости коронавирусом, главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и вся Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви. В связи с этим патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие, уже известные правила". Соответствующее письмо управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия к епархиальным преосвященным на территории России тогда было опубликовано на сайте Русской православной церкви.
В частности, предписано допускать в храм только людей в масках – за этим должны следить дежурные на протяжении всего времени открытия храма для посетителей. "Священнослужителям при общении с прихожанами носить маски, в том числе при совершении исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", - подчеркнули тогда в РПЦ.
Сотрудникам храма и волонтерам, взаимодействующим с прихожанами, наказали носить маски и перчатки и "обрабатывать руки либо защитные перчатки антисептиками не реже, чем раз в два часа, и соблюдать общие меры гигиены". Также священникам предписано "воздерживаться от преподания руки для целования".
Сбор пожертвований на ремонт храма. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 08:00Религия
"Цены растут, а люди уходят". Храмы РПЦ встали перед сложным выбором
"Обязать священнослужителей осуществлять дезинфекцию рук антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужителей и всех сотрудников храма - перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору", - сказано в письме.
Кроме того нужно "строго соблюдать режим проветривания храма, его уборки и обработки на протяжении дня дезинфицирующими растворами икон и иных предметов церковного убранства", а также "разместить при входе в храм плакаты, напоминающие о правилах профилактики".
Священнослужителям, церковнослужителям и сотрудникам приходов подворий и монастырей наказано "при недомогании и любых признаках ОРВИ немедленно сообщать об этом настоятелю (игумену, игумении)" и, оставаясь дома, обращаться за медицинской помощью, а настоятелям, игуменам и игумениям "организовать обязательные регулярные замеры температуры в течение дня у священнослужителей, церковнослужителей, а также у сотрудников храмов".
Объявление при входе в Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 08:00Религия
"Вопиющий случай!" Новое правило в храмах стало поводом для драки
 
РелигияМосковская ПатриархияРусская православная церковьАнна ПоповаРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6
03:44"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчика
03:35NYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
03:30В состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологи
03:16Кинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленке
03:15Перечислены самые вредные для здоровья продукты
03:10Космонавты на МКС примут участие во всероссийской переписи
03:00Юристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маски
02:54Опубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy
02:49"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубов
02:46Власти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с Болдуином
02:42Во всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"
02:37Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"
02:24ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в Сирии
02:15Автолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабря
02:15Врач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременно
02:10Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
01:49На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на Украине
01:26Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале
01:17Умер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий
Лента новостейМолния
В Туве произошло землетрясение магнитудой 5,6"Искандер" успешно поразил цель на стрельбах у иностранного заказчикаNYT: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолетеВ состав дежурных смен системы-112 войдут переводчики и психологиКинолог рассказал, как развлечь собаку на удаленкеПеречислены самые вредные для здоровья продуктыКосмонавты на МКС примут участие во всероссийской переписиЮристы рассказали, могут ли не пустить в магазин посетителя без маскиОпубликован первый геймплейный трейлер переиздания GTA: The Trilogy"Газпром" выводит суточную производительность ПХГ до 847,9 миллиона кубовВласти выдали ордер на обыск помещений, где проходили съемки с БолдуиномВо всех регионах России появятся резервные центры для единого номера "112"Эксперт по Украине предрек "поражение" России из-за "Северного потока — 2"ВС США сообщили об уничтожении главаря "Аль-Каиды"* в СирииАвтолюбителям рассказали о налоге, который нужно заплатить до декабряВрач предупредил о рисках заражения несколькими вирусами одновременноНазвана ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"На Западе увидели угрозу инвестициям из-за провала реформ на УкраинеПомощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандалеУмер гендиректор спорткомплекса "Олимпийский" Юрий Гурецкий