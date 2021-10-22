https://ria.ru/20211022/khimik-1755804609.html

В центре Воронежа нашли тело немецкого химика

В центре Воронежа нашли тело немецкого химика - РИА Новости, 22.10.2021

В центре Воронежа нашли тело немецкого химика

Немецкий ученый Клаус-Дитер Хайнце, который руководил химическим промышленным технопарком Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark, умер возле театра оперы и... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:57

2021-10-22T14:57

2021-10-22T14:57

воронеж

германия

воронежский государственный университет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Немецкий ученый Клаус-Дитер Хайнце, который руководил химическим промышленным технопарком Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark, умер возле театра оперы и балета в Воронеже, сообщает Воронежский госуниверситет (ВГУ)."Утром 22 октября на 72-м году жизни сердце нашего друга Клауса-Дитера Хайнце остановилось. Это событие, случившееся в нашем городе, – трагедия не только для Германии, но в равной степени для России, для Воронежа, для ВГУ", - говорится в сообщении воронежского вуза.Тело Клауса-Дитера Хайнце нашли в пятницу возле театра оперы и балета в центре Воронежа. "Он вышел из отеля, в котором проживал, он гулял. Это было где-то до 9 часов утра", - сказал РИА Новости представитель ВГУ.По его словам, когда к Хайнце подошли, он был уже мертв. "Смерть не носит криминальный характер. По результатам вскрытия будет установлена причина, но там никакой насильственной смерти", - добавил собеседник агентства.По данным Воронежского госуниверситета, Клаус-Дитер Хайнце окончил химический факультет ВГУ в 1973 году по специальности "Высшее молекулярные соединения". Возглавлял немецкую Ассоциацию выпускников и друзей ВГУ, в Германии руководил химическим промышленным технопарком (Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark).Летом этого года Хайнце стал официальным представителем воронежского вуза при передаче из Германии коллекции старинных книг, принадлежавших ВГУ и вывезенных немецкими войсками в 1942 году.

https://ria.ru/20210407/elektrootritsatelnost-1727163698.html

https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604218042.html

воронеж

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, германия, воронежский государственный университет, россия