https://ria.ru/20211022/khimik-1755804609.html
В центре Воронежа нашли тело немецкого химика
В центре Воронежа нашли тело немецкого химика - РИА Новости, 22.10.2021
В центре Воронежа нашли тело немецкого химика
Немецкий ученый Клаус-Дитер Хайнце, который руководил химическим промышленным технопарком Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark, умер возле театра оперы и... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T14:57
2021-10-22T14:57
2021-10-22T14:57
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ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Немецкий ученый Клаус-Дитер Хайнце, который руководил химическим промышленным технопарком Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark, умер возле театра оперы и балета в Воронеже, сообщает Воронежский госуниверситет (ВГУ)."Утром 22 октября на 72-м году жизни сердце нашего друга Клауса-Дитера Хайнце остановилось. Это событие, случившееся в нашем городе, – трагедия не только для Германии, но в равной степени для России, для Воронежа, для ВГУ", - говорится в сообщении воронежского вуза.Тело Клауса-Дитера Хайнце нашли в пятницу возле театра оперы и балета в центре Воронежа. "Он вышел из отеля, в котором проживал, он гулял. Это было где-то до 9 часов утра", - сказал РИА Новости представитель ВГУ.По его словам, когда к Хайнце подошли, он был уже мертв. "Смерть не носит криминальный характер. По результатам вскрытия будет установлена причина, но там никакой насильственной смерти", - добавил собеседник агентства.По данным Воронежского госуниверситета, Клаус-Дитер Хайнце окончил химический факультет ВГУ в 1973 году по специальности "Высшее молекулярные соединения". Возглавлял немецкую Ассоциацию выпускников и друзей ВГУ, в Германии руководил химическим промышленным технопарком (Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark).Летом этого года Хайнце стал официальным представителем воронежского вуза при передаче из Германии коллекции старинных книг, принадлежавших ВГУ и вывезенных немецкими войсками в 1942 году.
https://ria.ru/20210407/elektrootritsatelnost-1727163698.html
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604218042.html
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воронеж, германия, воронежский государственный университет, россия
В центре Воронежа нашли тело немецкого химика
Немецкий химик умер возле театра оперы и балета в Воронеже
ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости.
Немецкий ученый Клаус-Дитер Хайнце, который руководил химическим промышленным технопарком Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark, умер возле театра оперы и балета в Воронеже
, сообщает Воронежский госуниверситет (ВГУ
).
"Утром 22 октября на 72-м году жизни сердце нашего друга Клауса-Дитера Хайнце остановилось. Это событие, случившееся в нашем городе, – трагедия не только для Германии
, но в равной степени для России
, для Воронежа, для ВГУ", - говорится в сообщении воронежского вуза.
Тело Клауса-Дитера Хайнце нашли в пятницу возле театра оперы и балета в центре Воронежа. "Он вышел из отеля, в котором проживал, он гулял. Это было где-то до 9 часов утра", - сказал РИА Новости представитель ВГУ.
По его словам, когда к Хайнце подошли, он был уже мертв. "Смерть не носит криминальный характер. По результатам вскрытия будет установлена причина, но там никакой насильственной смерти", - добавил собеседник агентства.
По данным Воронежского госуниверситета, Клаус-Дитер Хайнце окончил химический факультет ВГУ в 1973 году по специальности "Высшее молекулярные соединения". Возглавлял немецкую Ассоциацию выпускников и друзей ВГУ, в Германии руководил химическим промышленным технопарком (Dow Olefinverbund GmbH Leiter ValuePark).
Летом этого года Хайнце стал официальным представителем воронежского вуза при передаче из Германии коллекции старинных книг, принадлежавших ВГУ и вывезенных немецкими войсками в 1942 году.