В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября
В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Школьники Тувы из-за пандемии коронавируса уйдут на каникулы на неделю раньше - с 25 октября, и будут отдыхать по 7 ноября, сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что за прошедшие сутки из 70 заболевших больше половины – это дети.
"Только за день 39 наших детей заразились коронавирусом. Ситуация становится тревожной, нам важно не допустить ухудшения, чтобы не нависла угроза локдауна. Ради здоровья наших детей принял решение о том, что каникулы для школьников начнутся на неделю раньше и продлятся с 25 октября по 7 ноября. Подчеркиваю, это нужно для стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы не подвергать детей опасности, а не для свободного времяпрепровождения", - сообщил глава Тувы.
Ховалыг отметил, что взрывной рост заболеваемости пока удалось предотвратить благодаря проведенной вакцинации. При этом вирус мутирует, он стал еще агрессивнее, распространяется на 10–15% быстрее дельта-штамма. Нагрузка на систему здравоохранения растет с каждым днем, меняется характер течения заболевания.
"Мы должны быть готовы к новым вызовам. Сегодня посетил медицинский многофункциональный центр в Кызыле. Лекарственными препаратами, средствами защиты медучреждения обеспечены, однако пока есть проблемы с кислородом. Произошел сбой в работе кислородной станции. Нас снова выручил наш земляк Сергей Шойгу – министерство обороны поможет Туве с поставкой кислородных баллонов на период ремонтных работ", - подчеркнул Ховалыг.