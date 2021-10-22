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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211022/kanikuly-1755785266.html
В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября
В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября - РИА Новости, 22.10.2021
В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября
Школьники Тувы из-за пандемии коронавируса уйдут на каникулы на неделю раньше - с 25 октября, и будут отдыхать по 7 ноября, сообщил глава республики Владислав... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T13:35
2021-10-22T13:35
распространение коронавируса
общество
школа
дети
кызыл
сергей шойгу
здоровье - общество
коронавирусы
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Школьники Тувы из-за пандемии коронавируса уйдут на каникулы на неделю раньше - с 25 октября, и будут отдыхать по 7 ноября, сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в "ВКонтакте".Он отметил, что за прошедшие сутки из 70 заболевших больше половины – это дети."Только за день 39 наших детей заразились коронавирусом. Ситуация становится тревожной, нам важно не допустить ухудшения, чтобы не нависла угроза локдауна. Ради здоровья наших детей принял решение о том, что каникулы для школьников начнутся на неделю раньше и продлятся с 25 октября по 7 ноября. Подчеркиваю, это нужно для стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы не подвергать детей опасности, а не для свободного времяпрепровождения", - сообщил глава Тувы.Ховалыг отметил, что взрывной рост заболеваемости пока удалось предотвратить благодаря проведенной вакцинации. При этом вирус мутирует, он стал еще агрессивнее, распространяется на 10–15% быстрее дельта-штамма. Нагрузка на систему здравоохранения растет с каждым днем, меняется характер течения заболевания."Мы должны быть готовы к новым вызовам. Сегодня посетил медицинский многофункциональный центр в Кызыле. Лекарственными препаратами, средствами защиты медучреждения обеспечены, однако пока есть проблемы с кислородом. Произошел сбой в работе кислородной станции. Нас снова выручил наш земляк Сергей Шойгу – министерство обороны поможет Туве с поставкой кислородных баллонов на период ремонтных работ", - подчеркнул Ховалыг.
https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755597596.html
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общество, школа, дети, кызыл, сергей шойгу, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владислав ховалыг
13:35 22.10.2021
 
В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября

В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127 - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Школьники Тувы из-за пандемии коронавируса уйдут на каникулы на неделю раньше - с 25 октября, и будут отдыхать по 7 ноября, сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в "ВКонтакте".
Он отметил, что за прошедшие сутки из 70 заболевших больше половины – это дети.
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21 октября, 15:17Распространение коронавируса
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"Только за день 39 наших детей заразились коронавирусом. Ситуация становится тревожной, нам важно не допустить ухудшения, чтобы не нависла угроза локдауна. Ради здоровья наших детей принял решение о том, что каникулы для школьников начнутся на неделю раньше и продлятся с 25 октября по 7 ноября. Подчеркиваю, это нужно для стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы не подвергать детей опасности, а не для свободного времяпрепровождения", - сообщил глава Тувы.
Ховалыг отметил, что взрывной рост заболеваемости пока удалось предотвратить благодаря проведенной вакцинации. При этом вирус мутирует, он стал еще агрессивнее, распространяется на 10–15% быстрее дельта-штамма. Нагрузка на систему здравоохранения растет с каждым днем, меняется характер течения заболевания.
"Мы должны быть готовы к новым вызовам. Сегодня посетил медицинский многофункциональный центр в Кызыле. Лекарственными препаратами, средствами защиты медучреждения обеспечены, однако пока есть проблемы с кислородом. Произошел сбой в работе кислородной станции. Нас снова выручил наш земляк Сергей Шойгу – министерство обороны поможет Туве с поставкой кислородных баллонов на период ремонтных работ", - подчеркнул Ховалыг.
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Распространение коронавирусаОбществоШколаДетиКызылСергей ШойгуЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладислав Ховалыг
 
 
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