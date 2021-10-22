https://ria.ru/20211022/kanikuly-1755785266.html

В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября

В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября - РИА Новости, 22.10.2021

В Туве объявили каникулы в школах с 25 октября

Школьники Тувы из-за пандемии коронавируса уйдут на каникулы на неделю раньше - с 25 октября, и будут отдыхать по 7 ноября, сообщил глава республики Владислав... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:35

2021-10-22T13:35

2021-10-22T13:35

распространение коронавируса

общество

школа

дети

кызыл

сергей шойгу

здоровье - общество

коронавирусы

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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Школьники Тувы из-за пандемии коронавируса уйдут на каникулы на неделю раньше - с 25 октября, и будут отдыхать по 7 ноября, сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в "ВКонтакте".Он отметил, что за прошедшие сутки из 70 заболевших больше половины – это дети."Только за день 39 наших детей заразились коронавирусом. Ситуация становится тревожной, нам важно не допустить ухудшения, чтобы не нависла угроза локдауна. Ради здоровья наших детей принял решение о том, что каникулы для школьников начнутся на неделю раньше и продлятся с 25 октября по 7 ноября. Подчеркиваю, это нужно для стабилизации эпидемиологической обстановки, чтобы не подвергать детей опасности, а не для свободного времяпрепровождения", - сообщил глава Тувы.Ховалыг отметил, что взрывной рост заболеваемости пока удалось предотвратить благодаря проведенной вакцинации. При этом вирус мутирует, он стал еще агрессивнее, распространяется на 10–15% быстрее дельта-штамма. Нагрузка на систему здравоохранения растет с каждым днем, меняется характер течения заболевания."Мы должны быть готовы к новым вызовам. Сегодня посетил медицинский многофункциональный центр в Кызыле. Лекарственными препаратами, средствами защиты медучреждения обеспечены, однако пока есть проблемы с кислородом. Произошел сбой в работе кислородной станции. Нас снова выручил наш земляк Сергей Шойгу – министерство обороны поможет Туве с поставкой кислородных баллонов на период ремонтных работ", - подчеркнул Ховалыг.

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755597596.html

https://ria.ru/20211021/maski-1755507223.html

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