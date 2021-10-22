https://ria.ru/20211022/kamery-1755753105.html

Вокруг Иванова установят интеллектуальные камеры видеонаблюдения

Вокруг Иванова установят интеллектуальные камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 22.10.2021

Вокруг Иванова установят интеллектуальные камеры видеонаблюдения

В границах ивановской агломерации на региональных дорогах появятся более трехсот интеллектуальных камер видеонаблюдения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T11:19

2021-10-22T11:19

2021-10-22T11:19

ивановская область

ивановская область

камеры

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ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости. В границах ивановской агломерации на региональных дорогах появятся более трехсот интеллектуальных камер видеонаблюдения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."Ивановская агломерация - это территория в радиусе 25 километров вокруг областного центра. Полностью проект реализуют до конца года, сейчас введены и работают 34 из 300 камер, 277 устройств сейчас в процессе монтажа", - сказал собеседник агентства.По его словам, все камеры будут подключены к системам областного дорожного ситуационного центра, что позволит оперативно устранять возникающие проблемы, обеспечивать безопасность движения.Начальник областного дорожно-транспортного департамента Дмитрий Вавринчук отметил, что устанавливаемые устройства – не просто видеокамеры, а интеллектуальная система. "Она считывает и анализирует потоки, фиксирует ДТП или нарушения при обгонах, определяет тип и класс транспортных средств, контролирует уровень содержания дорог подрядчиками. Таким образом, мы сможем видеть практически каждый километр дорог и оперативно устранять возникающие проблемы, обеспечивать безопасность движения", - приводит пресс-служба слова Дмитрия Вавринчука.В перспективе функционал камер планируется расширить и применять для передачи данных о происходящих в поле обзора чрезвычайных ситуациях, например, пожарах. Система позволяет определить вид происшествия, сигнал о котором будет передаваться на пульт управления ситуационного центра.Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

https://ria.ru/20211019/infrastruktura-1755238808.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, камеры