https://ria.ru/20211022/kamery-1755753105.html
Вокруг Иванова установят интеллектуальные камеры видеонаблюдения
Вокруг Иванова установят интеллектуальные камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 22.10.2021
Вокруг Иванова установят интеллектуальные камеры видеонаблюдения
В границах ивановской агломерации на региональных дорогах появятся более трехсот интеллектуальных камер видеонаблюдения, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T11:19
2021-10-22T11:19
2021-10-22T11:19
ивановская область
ивановская область
камеры
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ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости. В границах ивановской агломерации на региональных дорогах появятся более трехсот интеллектуальных камер видеонаблюдения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области."Ивановская агломерация - это территория в радиусе 25 километров вокруг областного центра. Полностью проект реализуют до конца года, сейчас введены и работают 34 из 300 камер, 277 устройств сейчас в процессе монтажа", - сказал собеседник агентства.По его словам, все камеры будут подключены к системам областного дорожного ситуационного центра, что позволит оперативно устранять возникающие проблемы, обеспечивать безопасность движения.Начальник областного дорожно-транспортного департамента Дмитрий Вавринчук отметил, что устанавливаемые устройства – не просто видеокамеры, а интеллектуальная система. "Она считывает и анализирует потоки, фиксирует ДТП или нарушения при обгонах, определяет тип и класс транспортных средств, контролирует уровень содержания дорог подрядчиками. Таким образом, мы сможем видеть практически каждый километр дорог и оперативно устранять возникающие проблемы, обеспечивать безопасность движения", - приводит пресс-служба слова Дмитрия Вавринчука.В перспективе функционал камер планируется расширить и применять для передачи данных о происходящих в поле обзора чрезвычайных ситуациях, например, пожарах. Система позволяет определить вид происшествия, сигнал о котором будет передаваться на пульт управления ситуационного центра.Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20211019/infrastruktura-1755238808.html
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ивановская область, камеры
ИВАНОВО, 22 окт – РИА Новости
. В границах ивановской агломерации на региональных дорогах появятся более трехсот интеллектуальных камер видеонаблюдения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области
.
"Ивановская агломерация - это территория в радиусе 25 километров вокруг областного центра. Полностью проект реализуют до конца года, сейчас введены и работают 34 из 300 камер, 277 устройств сейчас в процессе монтажа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все камеры будут подключены к системам областного дорожного ситуационного центра, что позволит оперативно устранять возникающие проблемы, обеспечивать безопасность движения.
Начальник областного дорожно-транспортного департамента Дмитрий Вавринчук отметил, что устанавливаемые устройства – не просто видеокамеры, а интеллектуальная система. "Она считывает и анализирует потоки, фиксирует ДТП или нарушения при обгонах, определяет тип и класс транспортных средств, контролирует уровень содержания дорог подрядчиками. Таким образом, мы сможем видеть практически каждый километр дорог и оперативно устранять возникающие проблемы, обеспечивать безопасность движения", - приводит пресс-служба слова Дмитрия Вавринчука.
В перспективе функционал камер планируется расширить и применять для передачи данных о происходящих в поле обзора чрезвычайных ситуациях, например, пожарах. Система позволяет определить вид происшествия, сигнал о котором будет передаваться на пульт управления ситуационного центра.
Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".