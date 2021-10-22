https://ria.ru/20211022/istrebiteli-1755724422.html

Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов

Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов - РИА Новости, 22.10.2021

Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов

Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:45

2021-10-22T06:45

2021-10-22T12:15

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ТОКИО, 22 окт — РИА Новости. Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов, заявил на пресс-конференции заместитель генсека правительства Ёсихико Исидзаки.Как утверждают в Токио, вертолеты взлетали с российского и японского кораблей, которые прошли через Сангарский пролив. Еще по пять кораблей обеих стран приблизились к восточной стороне острова Хонсю.В ответ вылетели японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио "с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности". От ответа о целях прохода кораблей он воздержался.С 14 по 18 октября Россия и Китай проводили в Японском море учения "Морское взаимодействие — 2021", в ходе которых отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы, а также поиск и блокирование подводной лодки условного противника.Японское Минобороны отмечало, что проход российских и китайских кораблей полностью соответствовал международным нормам. Нарушения водных границ Японии не зафиксировали.

https://ria.ru/20211021/banya-1755510056.html

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в мире, япония, китай, россия