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Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов
Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов - РИА Новости, 22.10.2021
Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов
Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:45
2021-10-22T12:15
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япония
китай
россия
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ТОКИО, 22 окт — РИА Новости. Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов, заявил на пресс-конференции заместитель генсека правительства Ёсихико Исидзаки.Как утверждают в Токио, вертолеты взлетали с российского и японского кораблей, которые прошли через Сангарский пролив. Еще по пять кораблей обеих стран приблизились к восточной стороне острова Хонсю.В ответ вылетели японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио "с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности". От ответа о целях прохода кораблей он воздержался.С 14 по 18 октября Россия и Китай проводили в Японском море учения "Морское взаимодействие — 2021", в ходе которых отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы, а также поиск и блокирование подводной лодки условного противника.Японское Минобороны отмечало, что проход российских и китайских кораблей полностью соответствовал международным нормам. Нарушения водных границ Японии не зафиксировали.
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в мире, япония, китай, россия
06:45 22.10.2021 (обновлено: 12:15 22.10.2021)
 
Япония подняла истребители из-за российского и китайского вертолетов

Японские истребители поднимались по тревоге из-за российских и китайских вертолетов

© Фото : U.S. Air ForceЯпонские истребители
Японские истребители - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : U.S. Air Force
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ТОКИО, 22 окт — РИА Новости. Истребители Военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов, заявил на пресс-конференции заместитель генсека правительства Ёсихико Исидзаки.
Как утверждают в Токио, вертолеты взлетали с российского и японского кораблей, которые прошли через Сангарский пролив. Еще по пять кораблей обеих стран приблизились к восточной стороне острова Хонсю.

"Вчера, 21 октября, корабли прошли между островами Сумису и Торисима архипелага Идзу. А затем в районе 50-100 километров к юго-западу от острова Сумису с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолету", — сказал Исидзаки.

В ответ вылетели японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио "с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности". От ответа о целях прохода кораблей он воздержался.
С 14 по 18 октября Россия и Китай проводили в Японском море учения "Морское взаимодействие — 2021", в ходе которых отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы, а также поиск и блокирование подводной лодки условного противника.
Японское Минобороны отмечало, что проход российских и китайских кораблей полностью соответствовал международным нормам. Нарушения водных границ Японии не зафиксировали.
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