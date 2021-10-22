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Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия - РИА Новости, 22.10.2021
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия
Пентагон подтвердил РИА Новости срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, министерство проводит проверку. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:10
2021-10-22T11:22
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Пентагон подтвердил РИА Новости срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, министерство проводит проверку.Ранее СМИ писали, что тесты отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой.В военном ведомстве пояснили, что речь идет об "эксперименте по сбору данных", который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски. "Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия", — сказали РИА Новости в Пентагоне.Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия — стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.В июле ВВС США признали, что второе испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) провалилось после того, как не сработал двигатель, а первое — в апреле, тогда проблема была в ракете-носителе.В сентябре сообщалось о трех успешных тестах прототипов компонентов гиперзвуковых ракет.
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в мире, сша
06:10 22.10.2021 (обновлено: 11:22 22.10.2021)
 
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия

Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем

© REUTERS / Al Drago/File PhotoЛоготип в зале брифингов в Пентагоне
Логотип в зале брифингов в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Al Drago/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Пентагон подтвердил РИА Новости срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, министерство проводит проверку.
Ранее СМИ писали, что тесты отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой.
В военном ведомстве пояснили, что речь идет об "эксперименте по сбору данных", который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.
"Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия", — сказали РИА Новости в Пентагоне.
Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия — стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.
В июле ВВС США признали, что второе испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) провалилось после того, как не сработал двигатель, а первое — в апреле, тогда проблема была в ракете-носителе.
В сентябре сообщалось о трех успешных тестах прототипов компонентов гиперзвуковых ракет.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 02:05
СМИ признали безнадежное отставание США в гиперзвуковой гонке с Россией
 
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