https://ria.ru/20211022/ispytaniya-1755723063.html
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия - РИА Новости, 22.10.2021
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия
Пентагон подтвердил РИА Новости срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, министерство проводит проверку. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:10
2021-10-22T06:10
2021-10-22T11:22
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755753678_0:76:3072:1804_1920x0_80_0_0_055f119c0256620cf099c0d3660f85f2.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Пентагон подтвердил РИА Новости срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, министерство проводит проверку.Ранее СМИ писали, что тесты отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой.В военном ведомстве пояснили, что речь идет об "эксперименте по сбору данных", который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски. "Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия", — сказали РИА Новости в Пентагоне.Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия — стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.В июле ВВС США признали, что второе испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) провалилось после того, как не сработал двигатель, а первое — в апреле, тогда проблема была в ракете-носителе.В сентябре сообщалось о трех успешных тестах прототипов компонентов гиперзвуковых ракет.
https://ria.ru/20211021/otstavanie-1755505584.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755753678_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d038c3b4521759dfcfadb64238025d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
06:10 22.10.2021 (обновлено: 11:22 22.10.2021)
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия
Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем
ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Пентагон
подтвердил РИА Новости срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, министерство проводит проверку.
Ранее СМИ писали, что тесты отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой.
В военном ведомстве пояснили, что речь идет об "эксперименте по сбору данных", который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски.
"Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия", — сказали РИА Новости в Пентагоне.
Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия — стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.
В июле ВВС США признали, что второе испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) провалилось после того, как не сработал двигатель, а первое — в апреле, тогда проблема была в ракете-носителе.
В сентябре сообщалось о трех успешных тестах прототипов компонентов гиперзвуковых ракет.