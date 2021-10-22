https://ria.ru/20211022/ispytaniya-1755723063.html

Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия

Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия - РИА Новости, 22.10.2021

Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия

Пентагон подтвердил РИА Новости срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, министерство проводит проверку. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:10

2021-10-22T06:10

2021-10-22T11:22

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Пентагон подтвердил РИА Новости срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем, министерство проводит проверку.Ранее СМИ писали, что тесты отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой.В военном ведомстве пояснили, что речь идет об "эксперименте по сбору данных", который 21 октября должен был пройти на космодроме Кадьяк у берегов Аляски. "Эти испытания не состоялись из-за отказа ускорителя. Ускоритель, который использовался на испытаниях, не является частью программы по развитию гиперзвукового оружия", — сказали РИА Новости в Пентагоне.Американские военные разрабатывают как минимум три типа гиперзвукового оружия — стандартное быстрое ударное оружие ВМС, гиперзвуковое оружие дальнего действия и такое же для ВВС.В июле ВВС США признали, что второе испытание гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (ARRW) провалилось после того, как не сработал двигатель, а первое — в апреле, тогда проблема была в ракете-носителе.В сентябре сообщалось о трех успешных тестах прототипов компонентов гиперзвуковых ракет.

https://ria.ru/20211021/otstavanie-1755505584.html

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в мире, сша