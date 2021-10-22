https://ria.ru/20211022/irkutsk-1755893182.html

Правительство выделит 79 миллионов рублей пострадавшим в Иркутской области

Правительство выделит 79 миллионов рублей пострадавшим в Иркутской области - РИА Новости, 22.10.2021

Правительство выделит 79 миллионов рублей пострадавшим в Иркутской области

Правительство РФ выделит Минстрою почти 79 миллионов рублей из резервного фонда на выплаты жителям Иркутской области, которые потеряли жилье в результате... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T23:05

2021-10-22T23:05

2021-10-22T23:06

общество

иркутская область

правительство рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минстрою почти 79 миллионов рублей из резервного фонда на выплаты жителям Иркутской области, которые потеряли жилье в результате наводнения в июне и июле 2019 года, сообщается на официальном портале правовой информации."Выделить в 2021 году Минстрою РФ в целях предоставления иного межбюджетного трансфера бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года.., 78 784,5 тысячи рублей из резервного фонда правительства РФ, имея в виду предоставление выплат таким гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений общей площадью 1747 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что заключить соглашение о межбюджетном трансфере Минстрою необходимо будет в течение 30 дней. Кроме того, ведомству поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований.

https://ria.ru/20210916/mishustin-1750344446.html

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общество, иркутская область, правительство рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, россия