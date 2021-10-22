https://ria.ru/20211022/ipoteka-1755799900.html

Мишустин прокомментировал льготную ипотеку для частных домов

Мишустин прокомментировал льготную ипотеку для частных домов - РИА Новости, 22.10.2021

Мишустин прокомментировал льготную ипотеку для частных домов

Льготная ипотека вызвала большой интерес у россиян, теперь преференциальные условия будут действовать и на покупку частных домов, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T14:33

2021-10-22T14:33

2021-10-22T14:33

экономика

правительство рф

михаил мишустин

ипотека

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Льготная ипотека вызвала большой интерес у россиян, теперь преференциальные условия будут действовать и на покупку частных домов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в пятницу он напомнил, что по поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку."Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов, программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она (льготная ипотека - ред.) вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых, и льготная ипотека была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года", - сказал Мишустин."Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства", - добавил премьер.

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экономика, правительство рф, михаил мишустин, ипотека, россия