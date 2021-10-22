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Наука
https://ria.ru/20211022/iphone-1755764528.html
Раскрыта дата выхода нового доступного iPhone SE
Раскрыта дата выхода нового доступного iPhone SE - РИА Новости, 22.10.2021
Раскрыта дата выхода нового доступного iPhone SE
Новое поколение бюджетного iPhone будет представлено в первой половине 2022 года. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на источники в отрасли. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T12:00
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Новое поколение бюджетного iPhone будет представлено в первой половине 2022 года. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на источники в отрасли.Третье поколение iPhone SE будет последним новым смартфоном Apple c IPS-экраном, который окончательно станет атрибутом недорогой линейки. Вероятнее всего, внешне новый SE будет напоминать XR и 11-й "айфон", но получит платформу A15 Bionic с поддержкой сетей 5G.Инсайдеры утверждают, что SE оснастят сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, как это сделано в современных iPad. Но подобное решение Apple маловероятно — экран с вырезом предполагает наличие системы FaceID, а в Купертино предпочитают не совмещать ее с TouchID в одном устройстве.Новинка может быть представлена уже весной следующего года. Базовая цена составит 400 долларов (примерно 30000 рублей по текущему курсу).
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технологии, купертино, apple, apple ipad, apple iphone
12:00 22.10.2021
 

Раскрыта дата выхода нового доступного iPhone SE

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине re:Store на Тверской улице в Москве, где начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
Покупательница в магазине re:Store на Тверской улице в Москве, где начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Новое поколение бюджетного iPhone будет представлено в первой половине 2022 года. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на источники в отрасли.
Третье поколение iPhone SE будет последним новым смартфоном Apple c IPS-экраном, который окончательно станет атрибутом недорогой линейки. Вероятнее всего, внешне новый SE будет напоминать XR и 11-й "айфон", но получит платформу A15 Bionic с поддержкой сетей 5G.
Инсайдеры утверждают, что SE оснастят сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, как это сделано в современных iPad. Но подобное решение Apple маловероятно — экран с вырезом предполагает наличие системы FaceID, а в Купертино предпочитают не совмещать ее с TouchID в одном устройстве.
Новинка может быть представлена уже весной следующего года. Базовая цена составит 400 долларов (примерно 30000 рублей по текущему курсу).
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