https://ria.ru/20211022/instagram-1755843619.html

В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась новая функция - РИА Новости, 22.10.2021

В Instagram появилась новая функция

Пользователи Instagram теперь могут делать публикации в десктопной версии соцсети, в этом убедилась корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T17:26

2021-10-22T17:26

2021-10-22T17:26

технологии

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пользователи Instagram теперь могут делать публикации в десктопной версии соцсети, в этом убедилась корреспондент РИА Новости.В верхней панели появился значок, открывающий окно "Создание публикации". Пользователь может перетащить в него нужные фото и видео или выбрать необходимый файл с компьютера.Ранее портал TechCrunch сообщал, что социальная сеть планирует сделать десктопную версию более удобной и практичной, разрешив пользователям публиковать фотографии и видео длиной короче минуты через браузер.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20211013/whatsapp-1754421903.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, соцсети, instagram, facebook