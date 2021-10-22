13:37 22.10.2021 (обновлено: 13:56 22.10.2021)
ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года
ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,4-7,9%
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,4-7,9% с 5,7-6,5%, в 2022 году по-прежнему ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
"Инфляция складывается выше июльского прогноза Банка России. В сентябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен значимо выросли. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%. По итогам 2021 года годовая инфляция ожидается в интервале 7,4-7,9%", - говорится в сообщении ЦБ.
На 2023-2024 годы прогноз инфляции регулятор не менял, ждет ее на уровне 4%.
"В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - говорится в сообщении ЦБ.
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"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - добавил регулятор.
Совет директоров ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку шестой раз подряд, увеличив шаг до 0,75 процентного пункта - до 7,5% годовых.
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