https://ria.ru/20211022/inflyatsi-1755785940.html

ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года

ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года - РИА Новости, 22.10.2021

ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года

Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,4-7,9% с 5,7-6,5%, в 2022 году по-прежнему ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T13:37

2021-10-22T13:37

2021-10-22T13:56

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

инфляция

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Банк России повысил прогноз инфляции по итогам 2021 года до 7,4-7,9% с 5,7-6,5%, в 2022 году по-прежнему ждет инфляцию на уровне 4–4,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.На 2023-2024 годы прогноз инфляции регулятор не менял, ждет ее на уровне 4%."В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - говорится в сообщении ЦБ."Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - добавил регулятор.Совет директоров ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку шестой раз подряд, увеличив шаг до 0,75 процентного пункта - до 7,5% годовых.

https://ria.ru/20211013/inflyatsiya-1754363049.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, инфляция