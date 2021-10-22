https://ria.ru/20211022/gretsiya-1755727656.html

Матвиенко призналась в любви к Греции

Матвиенко призналась в любви к Греции - РИА Новости, 22.10.2021

Матвиенко призналась в любви к Греции

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что испытывает особые чувства к Греции после того, как была послом России в Афинах, и с радостью снова... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T08:14

2021-10-22T08:14

2021-10-22T10:56

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АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что испытывает особые чувства к Греции после того, как была послом России в Афинах, и с радостью снова приехала в Грецию.Матвиенко в 1997-1998 годах была послом России в Греции. Сейчас председатель верхней палаты российского парламента находится в Афинах в связи с участием в Европейской конференции председателей парламентов.По словам Матвиенко, у нее много друзей в Греции, она до сих пор поддерживает с ними связи, несмотря на то, что уже 23 года назад уехала из Греции."В России особое отношение к Греции было и 200 лет назад, когда Греция начинала свою освободительную борьбу. Тогда ведь в Российской империи греки играли очень важную роль. Греки занимали высокие государственные посты. Господин Каподистрия (первый правитель Греции Иоанн Каподистрия - ред.) был даже министром иностранных дел. И тогда, и сейчас в России очень теплые чувства к Греции", - сказала Матвиенко.По ее словам, количество российских туристов в Грецию ежегодно растет. "Они приезжают сюда в такую теплую, дружескую атмосферу", - заметила она.

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греция, парламент греции, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, новости - туризм