https://ria.ru/20211022/gretsiya-1755727656.html
Матвиенко призналась в любви к Греции
Матвиенко призналась в любви к Греции - РИА Новости, 22.10.2021
Матвиенко призналась в любви к Греции
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что испытывает особые чувства к Греции после того, как была послом России в Афинах, и с радостью снова... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T08:14
2021-10-22T08:14
2021-10-22T10:56
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АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что испытывает особые чувства к Греции после того, как была послом России в Афинах, и с радостью снова приехала в Грецию.Матвиенко в 1997-1998 годах была послом России в Греции. Сейчас председатель верхней палаты российского парламента находится в Афинах в связи с участием в Европейской конференции председателей парламентов.По словам Матвиенко, у нее много друзей в Греции, она до сих пор поддерживает с ними связи, несмотря на то, что уже 23 года назад уехала из Греции."В России особое отношение к Греции было и 200 лет назад, когда Греция начинала свою освободительную борьбу. Тогда ведь в Российской империи греки играли очень важную роль. Греки занимали высокие государственные посты. Господин Каподистрия (первый правитель Греции Иоанн Каподистрия - ред.) был даже министром иностранных дел. И тогда, и сейчас в России очень теплые чувства к Греции", - сказала Матвиенко.По ее словам, количество российских туристов в Грецию ежегодно растет. "Они приезжают сюда в такую теплую, дружескую атмосферу", - заметила она.
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греция, парламент греции, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, новости - туризм
08:14 22.10.2021 (обновлено: 10:56 22.10.2021)
Матвиенко призналась в любви к Греции
Матвиенко призналась в особых чувствах и любви к Греции во время визита в Афины
АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
заявила, что испытывает особые чувства к Греции
после того, как была послом России
в Афинах
, и с радостью снова приехала в Грецию.
Матвиенко в 1997-1998 годах была послом России в Греции. Сейчас председатель верхней палаты российского парламента находится в Афинах в связи с участием в Европейской конференции председателей парламентов.
"Народы России и Греции связывают, безусловно, тесные узы дружбы, общая история, наши христианские ценности и взаимное уважение и любовь друг к другу. Я, конечно, испытываю особые чувства к Греции. Я влюбилась в вашу страну. Греция навсегда останется в моем сердце, и я с такой радостью приехала снова в Грецию. Знаете, для меня это глоток свежего воздуха. Греция очень красивая страна. Замечательные потрясающие люди, добрые, открытые, гостеприимные", - сказала Матвиенко в интервью для программы "Парламентская трибуна" телеканала парламента Греции.
По словам Матвиенко, у нее много друзей в Греции, она до сих пор поддерживает с ними связи, несмотря на то, что уже 23 года назад уехала из Греции.
"В России особое отношение к Греции было и 200 лет назад, когда Греция начинала свою освободительную борьбу. Тогда ведь в Российской империи греки играли очень важную роль. Греки занимали высокие государственные посты. Господин Каподистрия (первый правитель Греции Иоанн Каподистрия - ред.) был даже министром иностранных дел. И тогда, и сейчас в России очень теплые чувства к Греции", - сказала Матвиенко.
По ее словам, количество российских туристов в Грецию ежегодно растет. "Они приезжают сюда в такую теплую, дружескую атмосферу", - заметила она.