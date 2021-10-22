https://ria.ru/20211022/general-1755723168.html

На Украине задумали уничтожить российский флот

Украинский генерал пригрозил России британскими ракетами - РИА Новости, 22.10.2021

На Украине задумали уничтожить российский флот

Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят "уничтожать" российские военные корабли, с таким утверждением в беседе с порталом... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T06:11

2021-10-22T06:11

2021-10-22T06:11

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят "уничтожать" российские военные корабли, с таким утверждением в беседе с порталом "Обозреватель" выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.Накануне The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон обсуждает с Киевом продажу вооружения. Речь в том числе идет о ракетах Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях и применения с воздуха. Издание подчеркивает, что это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу. Как заявили РИА Новости в Министерстве обороны королевства, речь идет о сделке, заключенной между Киевом и Лондоном еще в июне.По словам Романенко, украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone "смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям". При этом данные ракеты можно использовать и по наземным целям, считает он.Как утверждает генерал, при необходимом количестве этих ракет можно уничтожить и "большой корабль противника". По мнению Романенко, благодаря наличию подобного вооружения у Украины появится возможность "более мощного ответа" на "провокации" России.При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать "асимметричные способы ведения войны", вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.Украинские политики и эксперты нередко выступают с заявлениями об "агрессивном" поведении России. При этом в Москве неоднократно заявляли об отсутствии подобных намерений в отношении других государств. Как заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко, поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755621104.html

https://ria.ru/20211021/kotel-1755608282.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, игорь романенко, россия