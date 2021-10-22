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На Украине задумали уничтожить российский флот
Украинский генерал пригрозил России британскими ракетами - РИА Новости, 22.10.2021
На Украине задумали уничтожить российский флот
Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят "уничтожать" российские военные корабли, с таким утверждением в беседе с порталом... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T06:11
2021-10-22T06:11
в мире
украина
вооруженные силы украины
игорь романенко
россия
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят "уничтожать" российские военные корабли, с таким утверждением в беседе с порталом "Обозреватель" выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.Накануне The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон обсуждает с Киевом продажу вооружения. Речь в том числе идет о ракетах Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях и применения с воздуха. Издание подчеркивает, что это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу. Как заявили РИА Новости в Министерстве обороны королевства, речь идет о сделке, заключенной между Киевом и Лондоном еще в июне.По словам Романенко, украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone "смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям". При этом данные ракеты можно использовать и по наземным целям, считает он.Как утверждает генерал, при необходимом количестве этих ракет можно уничтожить и "большой корабль противника". По мнению Романенко, благодаря наличию подобного вооружения у Украины появится возможность "более мощного ответа" на "провокации" России.При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать "асимметричные способы ведения войны", вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.Украинские политики и эксперты нередко выступают с заявлениями об "агрессивном" поведении России. При этом в Москве неоднократно заявляли об отсутствии подобных намерений в отношении других государств. Как заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко, поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, игорь романенко, россия
06:11 22.10.2021
 
Украинский генерал пригрозил России британскими ракетами

Украинский генерал Романенко назвал российские корабли целью закупаемых британских ракет

© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС УкраиныМалые бронированные украинские катера во время учений в Азовском море
Малые бронированные украинские катера во время учений в Азовском море - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят "уничтожать" российские военные корабли, с таким утверждением в беседе с порталом "Обозреватель" выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Накануне The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон обсуждает с Киевом продажу вооружения. Речь в том числе идет о ракетах Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях и применения с воздуха. Издание подчеркивает, что это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу. Как заявили РИА Новости в Министерстве обороны королевства, речь идет о сделке, заключенной между Киевом и Лондоном еще в июне.
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По словам Романенко, украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone "смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям". При этом данные ракеты можно использовать и по наземным целям, считает он.
Как утверждает генерал, при необходимом количестве этих ракет можно уничтожить и "большой корабль противника". По мнению Романенко, благодаря наличию подобного вооружения у Украины появится возможность "более мощного ответа" на "провокации" России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать "асимметричные способы ведения войны", вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Украинские политики и эксперты нередко выступают с заявлениями об "агрессивном" поведении России. При этом в Москве неоднократно заявляли об отсутствии подобных намерений в отношении других государств. Как заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко, поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.
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