Украинский генерал пригрозил России британскими ракетами
Украинский генерал Романенко назвал российские корабли целью закупаемых британских ракет
© Фото : пресс-центр операции Объединенных сил ВС УкраиныМалые бронированные украинские катера во время учений в Азовском море
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Ракеты Brimstone, которые Британия планирует поставить Киеву, позволят "уничтожать" российские военные корабли, с таким утверждением в беседе с порталом "Обозреватель" выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Накануне The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Лондон обсуждает с Киевом продажу вооружения. Речь в том числе идет о ракетах Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях и применения с воздуха. Издание подчеркивает, что это высокотехнологичная самонаводящаяся ракета, которая может поражать множество целей сразу. Как заявили РИА Новости в Министерстве обороны королевства, речь идет о сделке, заключенной между Киевом и Лондоном еще в июне.
По словам Романенко, украинские патрульные катера с установленными на них ракетами Brimstone "смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям". При этом данные ракеты можно использовать и по наземным целям, считает он.
Как утверждает генерал, при необходимом количестве этих ракет можно уничтожить и "большой корабль противника". По мнению Романенко, благодаря наличию подобного вооружения у Украины появится возможность "более мощного ответа" на "провокации" России.
При этом генерал отметил, что с учетом соотношения сил Киеву необходимо искать "асимметричные способы ведения войны", вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.
Украинские политики и эксперты нередко выступают с заявлениями об "агрессивном" поведении России. При этом в Москве неоднократно заявляли об отсутствии подобных намерений в отношении других государств. Как заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко, поставки Западом оружия на Украину не будут способствовать урегулированию, но могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.
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