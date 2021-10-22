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Премьер Молдавии прокомментировала переговоры по газу с Россией
Премьер Молдавии прокомментировала переговоры по газу с Россией - РИА Новости, 22.10.2021
Премьер Молдавии прокомментировала переговоры по газу с Россией
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не признает исторический долг за газ, поэтому он не должен быть частью переговоров с "Газпромом" о... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T23:50
2021-10-22T23:50
2021-10-22T23:50
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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не признает исторический долг за газ, поэтому он не должен быть частью переговоров с "Газпромом" о поставках топлива в республику.Россия на прошедших двухдневных переговорах по новому газовому соглашению предложила Молдавии справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорам.Она не подтвердила, но и не опровергла, что вопрос о возвращении Кишиневом долга поднимался на переговорах с "Газпромом".Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что долг страны перед "Газпромом" является "нечестным", потому что Кишинев не должен платить за газ, который использовали жители неподконтрольного ему Приднестровья.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране 13 октября был введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайного положения. Правительство в пятницу обратилось к парламенту с просьбой ввести режим ЧП, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
https://ria.ru/20211022/chp-1755814139.html
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экономика, кишинев, молдавия, газпром, майя санду, молдовагаз, россия
Премьер Молдавии прокомментировала переговоры по газу с Россией
Премьер Молдавии: долг за газ не должен быть частью переговоров о контракте с "Газпромом"