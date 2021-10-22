https://ria.ru/20211022/gaz-1755881404.html

Газпром и Монголия согласовали схему газопровода "Союз Восток"

Газпром и Монголия согласовали схему газопровода "Союз Восток" - РИА Новости, 22.10.2021

Газпром и Монголия согласовали схему газопровода "Союз Восток"

"Газпром" и Монголия согласовали схему трассы газопровода "Союз Восток" для поставки газа из России в Китай, указывает "Газпром" в своем официальном... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T20:51

2021-10-22T20:51

2021-10-22T22:06

экономика

монголия

китай

газпром

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Газпром" и Монголия согласовали схему трассы газопровода "Союз Восток" для поставки газа из России в Китай, указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале."Газпром" и правительство Монголии обсудили ход разработки ТЭО проекта газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай... Участники совещания совместной рабочей группы согласовали предложенную компанией специального назначения схему прохождения трассы газопровода, которая будет использоваться при разработке технико-экономического обоснования", - говорится в сообщении.Обсуждение прошло под руководством заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана.Отмечается, что правительство Монголии приняло меры государственной поддержки проекта. В частности, речь идет о квотах для привлечения компанией специального назначения "Газопровод Союз Восток" иностранной рабочей силы, а также возможности использования нормативной базы России и "Газпрома" при проектировании и строительстве. Кроме того, правительство Монголии приняло решение о резервировании земельных участков под размещение объектов газопровода."Газпром" и правительство Монголии 5 декабря 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии. В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири — 2".В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. А Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат. ТЭО готовит компания специального назначения "Газопровод Союз Восток".

https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html

https://ria.ru/20211022/posol-1755882586.html

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экономика, монголия, китай, газпром, россия