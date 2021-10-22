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В ЕП обвинили Россию в использовании газа как "политического оружия"
В ЕП обвинили Россию в использовании газа как "политического оружия" - РИА Новости, 22.10.2021
В ЕП обвинили Россию в использовании газа как "политического оружия"
Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер обвинил Россию в том, что она якобы использует поставки газа в... РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T16:39
2021-10-22T16:46
в мире
европейская народная партия
европа
германия
владимир путин
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер обвинил Россию в том, что она якобы использует поставки газа в Европу в качестве "политического оружия".Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2". Ранее он назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.Вебер в интервью изданию Spiegel также увязал увеличение объемов газа для Европы с новым трубопроводом, однако указал, что разрешение на ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию вряд ли возможно, "если российское руководство не готово к сотрудничеству и расширению объемов поставок"."Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия", - считает политик.Главный поставщик газа в Евросоюз - Россия. При этом ЕС импортирует 90% потребляемого ею "голубого топлива". Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на экономику союза. Ряд западных политиков, заявляя об уязвимости Европы в этом вопросе, обвинял Россию в связи с ростом цен на газ, однако Еврокомиссия напрямую не связывает это с поставками из России. Она отмечает, что "Газпром" выполняет долгосрочные контракты с покупателями в Евросоюзе, хотя и не ответил на более высокий спрос в регионе, как он делал в предыдущие годы.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
https://ria.ru/20211022/gazprom-1755825317.html
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в мире, европейская народная партия, европа, германия, владимир путин, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, манфред вебер, россия
16:39 22.10.2021 (обновлено: 16:46 22.10.2021)
 
В ЕП обвинили Россию в использовании газа как "политического оружия"

Немецкий политик Вебер обвинил Россию в использовании газа как "политического оружия"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер обвинил Россию в том, что она якобы использует поставки газа в Европу в качестве "политического оружия".
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2". Ранее он назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.
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Вебер в интервью изданию Spiegel также увязал увеличение объемов газа для Европы с новым трубопроводом, однако указал, что разрешение на ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию вряд ли возможно, "если российское руководство не готово к сотрудничеству и расширению объемов поставок".
"Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия", - считает политик.
Главный поставщик газа в Евросоюз - Россия. При этом ЕС импортирует 90% потребляемого ею "голубого топлива". Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на экономику союза. Ряд западных политиков, заявляя об уязвимости Европы в этом вопросе, обвинял Россию в связи с ростом цен на газ, однако Еврокомиссия напрямую не связывает это с поставками из России. Она отмечает, что "Газпром" выполняет долгосрочные контракты с покупателями в Евросоюзе, хотя и не ответил на более высокий спрос в регионе, как он делал в предыдущие годы.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
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В миреЕвропейская народная партияЕвропаГерманияВладимир ПутинЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2Манфред ВеберРоссия
 
 
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