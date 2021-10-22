https://ria.ru/20211022/gaz-1755831225.html

В ЕП обвинили Россию в использовании газа как "политического оружия"

В ЕП обвинили Россию в использовании газа как "политического оружия" - РИА Новости, 22.10.2021

В ЕП обвинили Россию в использовании газа как "политического оружия"

Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер обвинил Россию в том, что она якобы использует поставки газа в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T16:39

2021-10-22T16:39

2021-10-22T16:46

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европейская народная партия

европа

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газпром

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер обвинил Россию в том, что она якобы использует поставки газа в Европу в качестве "политического оружия".Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2". Ранее он назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.Вебер в интервью изданию Spiegel также увязал увеличение объемов газа для Европы с новым трубопроводом, однако указал, что разрешение на ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию вряд ли возможно, "если российское руководство не готово к сотрудничеству и расширению объемов поставок"."Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия", - считает политик.Главный поставщик газа в Евросоюз - Россия. При этом ЕС импортирует 90% потребляемого ею "голубого топлива". Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на экономику союза. Ряд западных политиков, заявляя об уязвимости Европы в этом вопросе, обвинял Россию в связи с ростом цен на газ, однако Еврокомиссия напрямую не связывает это с поставками из России. Она отмечает, что "Газпром" выполняет долгосрочные контракты с покупателями в Евросоюзе, хотя и не ответил на более высокий спрос в регионе, как он делал в предыдущие годы.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.

https://ria.ru/20211022/gazprom-1755825317.html

https://ria.ru/20211021/gaz-1755710699.html

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в мире, европейская народная партия, европа, германия, владимир путин, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, манфред вебер, россия