16:39 22.10.2021 (обновлено: 16:46 22.10.2021)
В ЕП обвинили Россию в использовании газа как "политического оружия"
Немецкий политик Вебер обвинил Россию в использовании газа как "политического оружия"
БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер обвинил Россию в том, что она якобы использует поставки газа в Европу в качестве "политического оружия".
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу возможно очень быстро, если регулятор ФРГ сертифицирует оператора "Северного потока 2". Ранее он назвал полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия. В РФ не раз отмечали, что выполняют все свои обязательства перед европейскими партнёрами и готовы продавать больше газа.
Вчера, 16:20"Газпром" увеличил поставки газа в Италию
Вебер в интервью изданию Spiegel также увязал увеличение объемов газа для Европы с новым трубопроводом, однако указал, что разрешение на ввод "Северного потока 2" в эксплуатацию вряд ли возможно, "если российское руководство не готово к сотрудничеству и расширению объемов поставок".
"Очевидно, что Путин использует поставки газа в ЕС в качестве политического оружия", - считает политик.
Главный поставщик газа в Евросоюз - Россия. При этом ЕС импортирует 90% потребляемого ею "голубого топлива". Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на газ, который привёл к удорожанию электроэнергии, что давит на экономику союза. Ряд западных политиков, заявляя об уязвимости Европы в этом вопросе, обвинял Россию в связи с ростом цен на газ, однако Еврокомиссия напрямую не связывает это с поставками из России. Она отмечает, что "Газпром" выполняет долгосрочные контракты с покупателями в Евросоюзе, хотя и не ответил на более высокий спрос в регионе, как он делал в предыдущие годы.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
В Кремле на обвинения в адрес РФ в высоких ценах на газ заявляли, что западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.