https://ria.ru/20211022/gaz-1755742288.html

Цена на газ в Европе опустилась до 1050 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе опустилась до 1050 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 22.10.2021

Цена на газ в Европе опустилась до 1050 долларов за тысячу кубов

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в пятницу находится на уровне примерно 1050 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T10:28

2021-10-22T10:28

2021-10-22T10:28

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в пятницу находится на уровне примерно 1050 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1048,3 доллара за тысячу кубометров, в течение получаса торгов практически не менялась, на 9.39 мск находилась на уровне почти 1050 долларов, ниже расчётной цены четверга на 1%.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчётной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 1053 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1060 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

https://ria.ru/20211021/gaz-1755458183.html

https://ria.ru/20211022/gaz-1755728217.html

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экономика, азия, европа, газпром