https://ria.ru/20211022/gaz-1755728217.html

Эксперт рассказал, кто получает сверхприбыли от ситуации с газом в Европе

Эксперт рассказал, кто получает сверхприбыли от ситуации с газом в Европе - РИА Новости, 22.10.2021

Эксперт рассказал, кто получает сверхприбыли от ситуации с газом в Европе

Сверхприбыли от взлетевших цен на газ в Европе получает не "Газпром", а его европейские партнеры, заключившие заранее долгосрочные контракты, такое мнение в... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T08:24

2021-10-22T08:24

2021-10-22T15:17

экономика

япония

европа

газпром

западная сибирь

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ТОКИО, 22 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Сверхприбыли от взлетевших цен на газ в Европе получает не "Газпром", а его европейские партнеры, заключившие заранее долгосрочные контракты, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли, участвовавший в строительстве газопровода из Западной Сибири в Европу во времена СССР, а затем работавший на проекте "Сахалин-1"."Когда мы говорим о росте цен на газ в Европе, речь идет о спотовой цене — это цена за газ на месяц вперед. По ней сделки заключаются каждый день, и хоть это и цена на месяц вперед, она отражает рыночные цены на сегодняшний день. Так, 6 октября она выросла до 1900 долларов за одну тысячу кубометров, а потом упала до одной тысячи долларов. А "Газпром" импортирует природный газ по долгосрочным контрактам на 20-30 лет, когда цена на газ привязана к цене на нефть. Цена в них определяется в зависимости от цены нефти с так называемым временным лагом — задержкой в полгода", — пояснил эксперт.Поэтому, по его словам, цена газа, который сейчас "Газпром" поставляет в Европу, — не больше 300 долларов за тысячу кубометров, то есть треть от рыночной цены. Это очень дешево. Потому что полгода назад нефть была очень дешевой. То есть цены, по которым "Газпром" сейчас продает газ, отражают цену на нефть полугодовой давности. А цены, по которым он будет поставлять газ в Европу через полгода, привязаны к нынешней цене на нефть.Таким образом, сверхприбыли получает не "Газпром", а те его европейские партнеры, которые заключили с ним долгосрочные контракты. "Европейские партнеры "Газпрома", покупающие у него газ по долгосрочным контрактам, получают прибыль. Они покупают по 300 долларов, а если продадут его потребителям за тысячу долларов, то это гигантская прибыль", — сказал ученый.Он пояснил, что "Газпром" тоже выигрывает от высоких цен на газ, так как они почти в два раза больше прогнозов компании на этот год."Но если бы он продавал на рынке по спотовым ценам, то заработал бы еще больше. Но "Газпром" выполняет обязательства по долгосрочным контрактам. Поэтому когда на Западе или в Японии говорят, что цены на газ в Европе выросли из-за того, что "Газпром" сократил поставки, — это ложь. Потому что на самом деле он их наращивает. Я так говорю не потому, что я за "Газпром" или против "Газпрома". Я не занимаю никакой политической позиции. Я говорю только о фактах. Факт заключается в том, что он на 15 процентов нарастил поставки по сравнению с прошлым годом", — подчеркнул Тосихиро Сугиура.

https://ria.ru/20211021/gaz-1755710699.html

https://ria.ru/20211021/gaz-1755458183.html

https://ria.ru/20211019/gaz-1755134731.html

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западная сибирь

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экономика, япония, европа, газпром, западная сибирь