https://ria.ru/20211022/gaz-1755720852.html

Украинцам подгадили с российским газом

"Подмешивают российский": на Украине пожаловались на качество газа - РИА Новости, 22.10.2021

Украинцам подгадили с российским газом

Жалобы украинцев на качество газа могут быть связаны с тем, что украинское топливо смешивают с российским, об этом порталу UBR.ua заявил глава Союза... РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T05:03

2021-10-22T05:03

2021-10-22T05:39

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украина

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арсений яценюк

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Жалобы украинцев на качество газа могут быть связаны с тем, что украинское топливо смешивают с российским, об этом порталу UBR.ua заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.Жители страны начали жаловаться, что "голубое топливо" стало хуже греть, из-за чего плохо закипает вода, а блюда в духовках "тлеют". Как пишет UBR.ua, многие отмечают уменьшение калорийности газа и его плохой запах.По мнению экспертов, понижение калорийности газа может происходить из-за того, что топливо плохо очищено. "По факту, наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество", – заявил Попенко.Он отметил, что газ "достают из трубы со всеми примесями, песком и прочим", после чего очищают. Если сделать это недостаточно хорошо, то качество "голубого топлива" пострадает. При этом себестоимость топлива будет ниже, но продадут его украинским потребителям по цене "нормального" газа, добавил Попенко.Ранее партия "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ. Бывший премьер страны Арсений Яценюк заявлял, что нынешние власти не закупили газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят пять миллиардов долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211013/kholod-1754303518.html

https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755314771.html

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в мире, украина, юлия тимошенко, арсений яценюк