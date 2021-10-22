https://ria.ru/20211022/gaz-1755715313.html
Еврокомиссию попросили изучить работу рынка газа на фоне роста цен
Еврокомиссию попросили изучить работу рынка газа на фоне роста цен - РИА Новости, 22.10.2021
Еврокомиссию попросили изучить работу рынка газа на фоне роста цен
Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона на фоне роста цен, говорится в заключениях саммита по теме энергетики. РИА Новости, 22.10.2021
2021-10-22T01:10
2021-10-22T01:10
2021-10-22T01:13
экономика
европейский совет
еврокомиссия
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона на фоне роста цен, говорится в заключениях саммита по теме энергетики.Саммит обсуждал тему роста цен на газ.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
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экономика, европейский совет, еврокомиссия, евросовет
01:10 22.10.2021 (обновлено: 01:13 22.10.2021)
Еврокомиссию попросили изучить работу рынка газа на фоне роста цен
Еврокомиссию попросили изучить функционирование рынка газа на фоне роста цен