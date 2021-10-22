https://ria.ru/20211022/gaz-1755715313.html

Еврокомиссию попросили изучить работу рынка газа на фоне роста цен

Еврокомиссию попросили изучить работу рынка газа на фоне роста цен - РИА Новости, 22.10.2021

Еврокомиссию попросили изучить работу рынка газа на фоне роста цен

Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона на фоне роста цен, говорится в заключениях саммита по теме энергетики. РИА Новости, 22.10.2021

2021-10-22T01:10

2021-10-22T01:10

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экономика

европейский совет

еврокомиссия

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза просят Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона на фоне роста цен, говорится в заключениях саммита по теме энергетики.Саммит обсуждал тему роста цен на газ.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.

https://ria.ru/20211021/putin-1755684317.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европейский совет, еврокомиссия, евросовет